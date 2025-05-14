垃圾食物常吃到欲罷不能…跟你大腦有關！醫：2維生素助「清理欲望」

根據「VOCE」報導，當人們突然強烈想吃巧克力、喝咖啡或大啖速食時，背後可能並非單純的食欲，而是大腦產生的「依賴反應」。專攻營養療法與抗老醫學的日本醫師伊藤史子指出，這些食物容易讓人上癮，是因為它們會刺激大腦分泌多巴胺等快樂荷爾蒙，使人產生短暫的愉悅與滿足感，進而不自覺重複攝取。

糖分是最常見的「成癮型食物」。無論是甜點、含糖飲料，甚至是主食如白飯、麵包等精製碳水，都會迅速拉升血糖並觸發快感反應，但這種效果很快會消退，反而讓人更快感到疲倦、焦躁，進而再次尋求糖分，形成惡性循環。咖啡因則透過刺激中樞神經，提升注意力與清晰感，讓人在重要時刻如考試或工作中更為依賴。至於速食、洋芋片等高糖、高鹽、高脂食品，則因「獎賞效應」太強，更容易讓人一口接一口停不下來，卻又難以獲得真正的飽足。

伊藤醫師指出，若想擺脫這類大腦依賴，補充維生素B3與B6是關鍵。這兩種維生素不僅參與神經傳導與情緒穩定，更有助於「清理」大腦中的混亂訊號。她舉例，有不少人在補充這些營養素後，不再有「非吃不可」的強烈欲望，甚至能明顯感覺大腦變得清楚、學習力提升。

報導提醒，大腦的「快樂回路」雖然是自然機制，但若過度依賴特定食物來滿足情緒需求，反而容易陷入飲食成癮與健康惡化的風險。透過均衡營養與良好生活習慣，才是長久維持身心健康的不二法門。