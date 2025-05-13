快訊

法庭上哽咽直呼「冤獄」…李文宗被押9個月 柯文哲盼他能交保回家

徐少東疑早就偷渡出境！檢方通知外交部註銷護照 將發布通緝

為活化資產…台積電出售設備給世界先進星廠 總價預估超過7100萬美元

聽新聞
0:00 / 0:00

未來1周仍高溫！周末梅雨鋒面接近 午後雷雨範圍擴大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周都是高溫偏熱、午後雷陣雨為主的天氣型態，溫度將逐日回升至33度，周六、周日鋒面將移動到台灣北部海面，午後雷陣雨範圍將擴大。聯合報系資料照片
未來1周都是高溫偏熱、午後雷陣雨為主的天氣型態，溫度將逐日回升至33度，周六、周日鋒面將移動到台灣北部海面，午後雷陣雨範圍將擴大。聯合報系資料照片

未來1周都是高溫偏熱、午後雷陣雨為主的天氣型態，中央氣象署預報員張承傳表示，溫度將逐日回升至33度，周六、周日鋒面將移動到台灣北部海面，午後雷陣雨範圍將擴大。

張承傳說，未來一周多雲到晴，以午後雷陣雨為主，明、後2天（14、15日）環境風場轉為東南風，各地大多為多雲到晴，迎風面的東南部地區、恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

周五（16日）環境轉為偏南風，各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區、恆春半島有零星短暫陣雨，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周六、周日（17、18日）環境風場仍為偏南風，不過鋒面移動到台灣北部海面附近，水氣稍增，「午後雷陣雨範圍擴大」；各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區、恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東半部地區、南部山區有局部短暫雷陣雨。

下周一、下周二（19、20日）環境轉為西南風，鋒面遠離，午後雷陣雨範圍縮小，各地大多為多雲到晴，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，張承傳指出，明（14日）清晨較涼，低溫約20至23度，並逐日回升至23至25度。周四北部整體溫度為20至32度，中部22至34度，南部24至34度，東北部21至30度，東部22至30度，東南部23至30度。

周五北部21至31度，中部22至33度，南部24至33度，東北部22至30度，東部23至30度，東南部24至30度；周六至下周二鋒面接近台灣北部，但溫度依舊暖如下，北部整體溫度為23至32度，中部23至34度，南部25至34度，東北部22至30度，東部23至30度，東南部25至33度。

張承傳提及，下周一台東有焚風發生機率，高溫恐達36度，另明天至周五夜晚、清晨，金馬地區有霧或低雲，民眾需多留意。

恆春 鋒面 高溫

延伸閱讀

未來一週白天偏熱多雲到晴 局部地區防午後雷陣雨

晴朗穩定氣溫逐日飆升 午後短暫雷陣雨 周末更炎熱如夏

明晚變天！母親節濕冷雨勢從北往南擴大 周日低溫19度

未來1周連2波鋒面接力來襲 雨區擴大溫度仍悶熱

相關新聞

未來1周仍高溫！周末梅雨鋒面接近 午後雷雨範圍擴大

未來1周都是高溫偏熱、午後雷陣雨為主的天氣型態，中央氣象署預報員張承傳表示，溫度將逐日回升至33度，周六、周日鋒面將移動...

高鐵延伸宜蘭縣府拋「高台鐵共構」 交通部坦言有3問題

高鐵延伸宜蘭案爭議不斷，支持與反對意見嚴重分歧，部分民眾憂心高鐵徵收用地，切割良田土地零碎化，宜蘭縣政府盼中央評估頭城至...

摩曼頓驚爆網站被駭勒索千萬 業者急否認給出癱瘓原因

大型運動用品專賣連鎖店「摩曼頓」被爆出網站遭駭客綁架並被勒索千萬贖金，對此摩曼頓嚴正表示「沒有這回事！」並回應網站伺服器...

洗腎血管通路阻塞輔助判定系統 彰基獲國際發明展金獎

由彰基創新育成研發中心楊明治執行長領軍的研發團隊，以自主研發的「洗腎血管通路阻塞輔助判定系統」，透過早期預警機制，可提高...

台灣觀光百大亮點跨接遊程規畫APP 5月南投享租車優惠

為便利旅客遊玩「台灣觀光100亮點」，交通部觀光署今年5月起與遊程規畫APP「去趣」跨接，讓旅客透過APP，參考主打月縣...

桃園機場臨時機坪工程年底完成 估新增18個停機位

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計今年啟用，第三跑道則預計2030年9月完工，為紓解桃園機場過夜停機坪不足問題，桃機公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。