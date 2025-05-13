未來1周仍高溫！周末梅雨鋒面接近 午後雷雨範圍擴大

未來1周都是高溫偏熱、午後雷陣雨為主的天氣型態，中央氣象署預報員張承傳表示，溫度將逐日回升至33度，周六、周日鋒面將移動到台灣北部海面，午後雷陣雨範圍將擴大。

張承傳說，未來一周多雲到晴，以午後雷陣雨為主，明、後2天（14、15日）環境風場轉為東南風，各地大多為多雲到晴，迎風面的東南部地區、恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

周五（16日）環境轉為偏南風，各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區、恆春半島有零星短暫陣雨，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周六、周日（17、18日）環境風場仍為偏南風，不過鋒面移動到台灣北部海面附近，水氣稍增，「午後雷陣雨範圍擴大」；各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區、恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東半部地區、南部山區有局部短暫雷陣雨。

下周一、下周二（19、20日）環境轉為西南風，鋒面遠離，午後雷陣雨範圍縮小，各地大多為多雲到晴，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，張承傳指出，明（14日）清晨較涼，低溫約20至23度，並逐日回升至23至25度。周四北部整體溫度為20至32度，中部22至34度，南部24至34度，東北部21至30度，東部22至30度，東南部23至30度。

周五北部21至31度，中部22至33度，南部24至33度，東北部22至30度，東部23至30度，東南部24至30度；周六至下周二鋒面接近台灣北部，但溫度依舊暖如下，北部整體溫度為23至32度，中部23至34度，南部25至34度，東北部22至30度，東部23至30度，東南部25至33度。

張承傳提及，下周一台東有焚風發生機率，高溫恐達36度，另明天至周五夜晚、清晨，金馬地區有霧或低雲，民眾需多留意。