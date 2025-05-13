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洗腎血管通路阻塞輔助判定系統 彰基獲國際發明展金獎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
由彰基創新育成研發中心執行長楊明治（左3）領軍的研發團隊，以自主研發的「洗腎血管通路阻塞輔助判定系統」，最近參加日本東京「創新天才國際發明展」，再獲發明金獎殊榮。圖／彰基提供
由彰基創新育成研發中心執行長楊明治（左3）領軍的研發團隊，以自主研發的「洗腎血管通路阻塞輔助判定系統」，最近參加日本東京「創新天才國際發明展」，再獲發明金獎殊榮。圖／彰基提供

由彰基創新育成研發中心楊明治執行長領軍的研發團隊，以自主研發的「洗腎血管通路阻塞輔助判定系統」，透過早期預警機制，可提高透析照護品質與病人安全，繼去年獲得「台灣創新技術博覽會」金獎後，最近參加日本東京「創新天才國際發明展」，再獲發明金獎殊榮。

彰基指出，「洗腎血管通路阻塞輔助判定系統」運用洗腎聯網的大數據結合AI模型訓練，可即時預測患者的洗腎血管通路是否可能發生阻塞。透過早期預警機制，協助醫療團隊及時安排介入處置，避免因延誤處理導致併發症，對於提高透析照護品質與病人安全具關鍵貢獻。

彰基總院長陳穆寬表示，此一系統已獲國內外兩項金獎肯定的創新技術，將由彰基AI中心協助於總院導入後，再推廣至彰基醫療體系院區上線應用。此一技術不僅有助於洗腎病患的透析管理，也兼顧醫護人員便利與醫療品質及病人安全，展現智慧醫療真正「以人為本」的應用價值。

楊明治指出，此系統最大特色，是完全整合在既有的洗腎護理流程中。護理人員在完成透析作業並將資料輸入護理系統時，數據即自動傳送至AI模型，系統能立即產出是否阻塞的判定結果。」該技術無需增設設備、額外人力或空間，即可無縫接軌現行作業，落實智慧醫療零負擔。

團隊 洗腎 預警機

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