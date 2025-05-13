高鐵延伸宜蘭縣府拋「高台鐵共構」交通部坦言有3問題

高鐵延伸宜蘭案爭議不斷，支持與反對意見嚴重分歧，部分民眾憂心高鐵徵收用地，切割良田土地零碎化，宜蘭縣政府盼中央評估頭城至礁溪段「高台鐵共構路廊」可行性，並把現有鐵道一併高架化；交通部鐵道局坦言，若要共構還要鐵道高架化將面臨3大問題，近期會函覆縣府。

縣議會今進行總質詢，楊弘旻等議員關切高鐵路廊。代理縣長林茂盛說，宜蘭現有台鐵、台9及國道5號，未來規畫興建高鐵延伸宜蘭、台62線瑞濱延伸宜蘭等計畫，但交通路網分散且都從北往南興建，各路廊均需徵收用地，造成國土切割零碎化，徵地易有民眾抗爭，環團也會有意見。

林茂盛指出，為整體軌道運輸路網，以及顧及縣民憂心高鐵延伸至宜蘭案，對蘭陽平原良田切割土地零碎化的衝擊，縣府8日已去函建請交通部鐵道局朝「高鐵與台鐵路廊整合」評估、規畫。

對此，交通部鐵道局主秘陳慧君表示，過去也曾評估台鐵、高鐵共構路廊，但會面臨3個問題。第一，台鐵部分路線彎繞，高鐵無法完全貼合其路線行駛，彎繞部分需拉直，否則車速就會降低；第二，台鐵周邊為建物密集處，若要高台鐵共構，拆遷範圍會更大。

第三，目前台鐵頭城至礁溪段並沒有預留軌道給高鐵，如果還要把現有鐵路高架化，需先做臨時軌及臨時站給台鐵使用，待高架完工後才能轉移台鐵，台鐵高架化後，原先臨時軌的空間才能再進行高鐵軌道建設，等於建設高台鐵共構路廊需花雙倍時間。

陳慧君說，目前已收到宜蘭縣政府，針對頭城至礁溪段「高台鐵共構路廊」可行性的函文，近期也將會函覆。