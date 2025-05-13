川普提最惠國藥價 專家憂病友自費比率增、用藥恐斷炊

美國總統川普提出「藥價最惠國」政策，降低美國國內處方藥成本，要讓美國國內藥價降低59%。美國國內藥價降低，恐導致藥廠為求財務穩定，抬升國際藥價，或不願研發新藥等。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，此舉將加劇健保負擔，且議價過程藥廠姿態恐更強勢，談判壓力更加嚴峻，病患則會面臨自費機率增加、用藥斷炊等狀況。

健保給付核價，健保署會先與十大醫藥先進國比價，並與藥廠談判，試圖壓低給付價格，台灣藥價已是出了名的低。洪子仁表示，藥廠為維持在美國市場價格基準，恐選擇調升台灣等「低藥價國」藥品價格，尤其是專利藥品，藥品價格調升機率更高，恐加劇健保財務負擔。

美國藥廠提供台灣的藥品以癌症用藥、慢性病藥與抗生素為主。洪子仁表示，若藥廠認為台灣售價過低，影響美國比價基礎，有可能延後藥品在台上市，甚至暫停供應，屆時病患將面臨「用藥斷炊」窘境。另，健保署談判壓力增加，藥廠恐以強勢姿態，要求提高給付價格，或改用自費銷售，追求自費市場。