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摩曼頓驚爆網站被駭勒索千萬 業者急否認給出癱瘓原因

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
摩曼頓官網近日因不明原因當機，正在修復中。圖／摘自摩曼頓官網
摩曼頓官網近日因不明原因當機，正在修復中。圖／摘自摩曼頓官網

大型運動用品專賣連鎖店「摩曼頓」被爆出網站遭駭客綁架並被勒索千萬贖金，對此摩曼頓嚴正表示「沒有這回事！」並回應網站伺服器近日因不明原因當機，目前由專業團隊積極處理中，預計很快會恢復重新上線。

摩曼頓聲明指出，系統伺服器發生不明原因當機，部分功能異常，目前仍由專業技術團隊進行積極修復中，將於近日重新上線，很抱歉造成用戶使用上的不便與影響；待系統恢復營運會第一時間於公司官網社群與會員App公告。

摩曼頓網站也公告，目前因系統異常，網站暫時無法登入及購買，已成立的訂單將延後出貨，若需要取消訂單請至客服系統留言；實體門市目前相關優惠也暫無法使用；若有退貨申請需求，請填寫網站所提供之表單連結，將為消費者安排收取。

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