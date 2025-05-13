快訊

為哪樁？台積電晚間臨時召開重訊記者會 將出售設備

林庭謙發聲明駁散布私密照 李芷霖經紀公司回應了

台積電大方配息！首季現金股利5元 創季配息以來新高

聽新聞
0:00 / 0:00

山友注意！雲林熱門登山道華山好漢坡進行修復 封閉100天

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣古坑華山2號好漢坡登山道將動工修復損壞累累的欄杆扶手，預定封閉100天約8月底完工。記者蔡維斌／攝影
雲林縣古坑華山2號好漢坡登山道將動工修復損壞累累的欄杆扶手，預定封閉100天約8月底完工。記者蔡維斌／攝影

雲林縣古坑華山熱門登山步道之一的華山2號鈃山步道「好漢坡」因扶手欄杆及座椅損壞嚴重，縣府將於本月16日起封閉步道約100天全面進行修復，以提供山友安全的登山道，施工期間請山友轉往其他步道登山休閒。

雲林古坑山區步道分為4大區，分別是荷苞步道系統、樟湖桂林步道系統、草嶺石壁步道系統、華山華南步道系統，因步道居高臨下，可觀賞平原美景，眺望遠山層疊，天氣好時甚至可遠眺六輕，深受山友喜愛。

其中，華山區內更有多條步道群，包括4連峰到達二尖和大尖山，更是熱門山路，可讓遊客深度探訪，沿途咖啡樹和茶田步道，特色民宿、庭園咖啡，品嘗古坑咖啡香醇美味，別具山林情趣。

雲林縣長張麗善和古坑鄉長林慧如今天在山路舉行簡單開工儀式，張麗善說，華山好漢坡是許多山友最愛，可能因登山的人多，加上沿途扶手欄杆風吹雨淋，均腐爛損壞不堪，相當危險，縣府接獲陳情決定動工修復，讓山友能安心安全登山。

縣府城鄉發展處長林長照指出，這次修復的山2號也稱「好漢坡」修復工程約526萬元，主要是因欄杆全都壞掉，這次大概修繕220公尺，另外還有沿途一些座椅，雲林縣府在六年來大概已經投資約3億5千多萬元，做了27、8條步道，包括整建、修建、改建、新建都有。

他說，這些步道分成3類，有親子型和休閒型，這次修復的好漢坡則屬腳力型，工程預3天後開工，預計約三個月完工，大概八月底可全部完工，所以封閉約100天，請山友暫時走其他步道，待完工後可提供一個安全舒適的登山環境。

鄉長林慧如指出，華山2號步道完成後串聯其他條步道，歡迎更多遊客來古坑走步道、賞山景、喝好咖啡，享受好吃的山菜美食。

雲林縣古坑華山2號好漢坡登山道將動工修復損壞累累的欄杆扶手，預定封閉100天約8月底完工。記者蔡維斌／攝影
雲林縣古坑華山2號好漢坡登山道將動工修復損壞累累的欄杆扶手，預定封閉100天約8月底完工。記者蔡維斌／攝影
雲林縣古坑華山2號好漢坡登山道將動工修復損壞累累的欄杆扶手，預定封閉100天約8月底完工。記者蔡維斌／攝影
雲林縣古坑華山2號好漢坡登山道將動工修復損壞累累的欄杆扶手，預定封閉100天約8月底完工。記者蔡維斌／攝影

古坑 山友

延伸閱讀

雲林再添綠色典範！三好國際酒店榮獲銀級環保旅館認證

雲林六房媽祖今天起駕「搬新家」 數萬信徒隨香今晚抵土庫新紅壇

睽違五年！TOMICA小汽車55週年博覽會華山6月登場，預售即將開跑

古坑通往斗六主幹道水碓南大橋完工 古坑鄉民動員歡喜通車

相關新聞

摩曼頓驚爆網站被駭勒索千萬 業者急否認給出癱瘓原因

大型運動用品專賣連鎖店「摩曼頓」被爆出網站遭駭客綁架並被勒索千萬贖金，對此摩曼頓嚴正表示「沒有這回事！」並回應網站伺服器...

山友注意！雲林熱門登山道華山好漢坡進行修復 封閉100天

雲林縣古坑華山熱門登山步道之一的華山2號鈃山步道「好漢坡」因扶手欄杆及座椅損壞嚴重，縣府將於本月16日起封閉步道約100...

小心「初夏病」 中醫：別貪涼、多補充蛋白質

初夏氣溫逐漸升高，再加上梅雨季節，體內濕氣重、容易影響脾胃，甚至會出現失眠、疲倦感明顯的「初夏病」。員榮醫院中醫部主任林...

川普提最惠國藥價 專家憂病友自費比率增、用藥恐斷炊

美國總統川普提出「藥價最惠國」政策，降低美國國內處方藥成本，要讓美國國內藥價降低59%。美國國內藥價降低，恐導致藥廠為求...

洗腎血管通路阻塞輔助判定系統 彰基獲國際發明展金獎

由彰基創新育成研發中心楊明治執行長領軍的研發團隊，以自主研發的「洗腎血管通路阻塞輔助判定系統」，透過早期預警機制，可提高...

高鐵延伸宜蘭縣府拋「高台鐵共構」交通部坦言有3問題

高鐵延伸宜蘭案爭議不斷，支持與反對意見嚴重分歧，部分民眾憂心高鐵徵收用地，切割良田土地零碎化，宜蘭縣政府盼中央評估頭城至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。