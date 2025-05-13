山友注意！雲林熱門登山道華山好漢坡進行修復 封閉100天

雲林縣古坑華山熱門登山步道之一的華山2號鈃山步道「好漢坡」因扶手欄杆及座椅損壞嚴重，縣府將於本月16日起封閉步道約100天全面進行修復，以提供山友安全的登山道，施工期間請山友轉往其他步道登山休閒。

雲林古坑山區步道分為4大區，分別是荷苞步道系統、樟湖桂林步道系統、草嶺石壁步道系統、華山華南步道系統，因步道居高臨下，可觀賞平原美景，眺望遠山層疊，天氣好時甚至可遠眺六輕，深受山友喜愛。

其中，華山區內更有多條步道群，包括4連峰到達二尖和大尖山，更是熱門山路，可讓遊客深度探訪，沿途咖啡樹和茶田步道，特色民宿、庭園咖啡，品嘗古坑咖啡香醇美味，別具山林情趣。

雲林縣長張麗善和古坑鄉長林慧如今天在山路舉行簡單開工儀式，張麗善說，華山好漢坡是許多山友最愛，可能因登山的人多，加上沿途扶手欄杆風吹雨淋，均腐爛損壞不堪，相當危險，縣府接獲陳情決定動工修復，讓山友能安心安全登山。

縣府城鄉發展處長林長照指出，這次修復的山2號也稱「好漢坡」修復工程約526萬元，主要是因欄杆全都壞掉，這次大概修繕220公尺，另外還有沿途一些座椅，雲林縣府在六年來大概已經投資約3億5千多萬元，做了27、8條步道，包括整建、修建、改建、新建都有。

他說，這些步道分成3類，有親子型和休閒型，這次修復的好漢坡則屬腳力型，工程預3天後開工，預計約三個月完工，大概八月底可全部完工，所以封閉約100天，請山友暫時走其他步道，待完工後可提供一個安全舒適的登山環境。