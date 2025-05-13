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小心「初夏病」 中醫：別貪涼、多補充蛋白質
初夏氣溫逐漸升高，再加上梅雨季節，體內濕氣重、容易影響脾胃，甚至會出現失眠、疲倦感明顯的「初夏病」。員榮醫院中醫部主任林親怡表示，天氣悶濕交替，也影響身體的代謝；若濕氣進入脾胃，會導致消化不良、腹脹、腹瀉等問題。
林親怡指出，夏天濕氣重，中醫角度認為較易誘發皮膚病，如果為了消暑而喝太多冷飲，或吃太多重口味食物，會助濕邪。「這陣子來門診的患者，有許多是汗皰疹、濕疹發作，跟體內濕氣代謝出問題有關。」，溫度、濕度會加重甚至誘發皮膚病，天熱攝取過多甜食、冷飲、冰品等，易損傷脾胃、痰濕內生。
夏季在五行中對應於火，其性熱，通於心，所以養生著重在養「心」。林親怡表示，養生秘訣要注重清淡飲食，可多吃瘦肉、豆漿、魚肉、蛋、綠色蔬菜等，以蒸、燉、涼拌、清炒等方式烹飪，減輕高糖、高油、高鹽帶給身體的負擔。再者，辛辣及油膩食物難消化，且容易上火、影響睡眠。
另外，蓮子、百合是消暑的好選擇。林親怡說，蓮子可養心安神、健脾補腎；百合能調和五臟、養陰、潤燥，兩種食材加在一起製成「百合蓮子湯」，有補中益氣、養血安神的功效，且能改善夏天失眠困擾。「百合蓮子湯」加瘦肉或排骨變成補氣的藥膳，也增加蛋白質的攝取，炎炎夏日最宜飲用。
四季養生就是順時養生的精髓，林親怡表示，夏天要「夜臥早起（晚睡早起），無厭於日」，陽光充沛的季節，早晨5至7點天亮就差不多要起床。回推7、8個小時的睡眠時間，建議晚上11至12點入睡，中午可小憩半小時，護心保健。
除了飲食、睡眠，林親怡分享2個穴位「夏養心」，可加強自我按摩穴緩解暑氣。
內關穴：是中醫養生三大要穴之一，位在手腕的內側，腕上三指幅處兩筋之間，多按壓可緩解心悸、胸悶、失眠、胃脹等不適症狀。
少府穴：又稱「手解穴」，位在手掌面，小指與無名指根部之間的凹陷處，每天按一按，為身體滋陰降火。
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