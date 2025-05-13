美藥價新制打亂市場 衛福部長卻說明年上路新法可因應

美國總統川普行政命令，強制美國處方藥價格降至全球最低水準，讓醫療照護成本大幅降低，藥價估計降低3成至8成；學者認為恐怕衝擊我國新藥、癌症藥物，更有專家認為原廠藥可怕會退出健保體系。衛福部長邱泰源說，我國上月底學名藥給付新法已經公布，醫藥韌性增加，足夠因應國際變化。

專家指出，若歐美藥廠提高藥品售價，而我國健保署無法相應地調升健保給付價格，屆時恐有不少原廠藥物選擇退出健保體系，甚至下市。另一種可能是健保署被迫重新檢討藥價與給付標準，致使整體藥費支出上升，進一步加重健保財務壓力。

邱泰源今日出席動土典禮後受訪指出，我國會密切注意藥品價格變化，請民眾放心，不管是藥品、醫材都有監測系統，備有足夠存量，有問題一定會馬上反應。 我國醫藥有韌性，一旦藥品價格提高，健保署也有很好的因應機制。

衛福部健保署4月底公告「全民健康保險藥品給付項目及支付標準」及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」部分條文，對於國內製造學名藥或生物相似藥給予優惠核價，最高可加算至30%，新制將於明年元旦正式上路。

然而，邱泰源今卻表示，學名藥給付相關辦法已經通過，鼓勵國產藥生產，增加國家醫藥韌性，足夠因應國際變化。