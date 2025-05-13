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台鐵更新旅運契約「誤點10分鐘可退票」6/23上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵近日公告最新「旅客運送契約」，若列車故障或發生不可歸咎於旅客情況，導致列車誤點10分鐘，乘客不願等待搭乘，可於1年內退票且不收手續費台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵近日公告最新「旅客運送契約」，若列車故障或發生不可歸咎於旅客情況，導致列車誤點10分鐘，乘客不願等待搭乘，可於1年內退票且不收手續費台鐵示意圖。聯合報系資料照

台鐵汐止至七堵8日因電車線設備受損導致列車大延誤，且持續影響到隔天早上尖峰時刻，台鐵近日公告最新「旅客運送契約」，若列車故障或發生不可歸咎於旅客情況，導致列車誤點10分鐘，乘客不願等待搭乘，可於1年內退票且不收手續費；另外，旅客若尋獲遺失車票，可在1年內申請退款，手續費將從原本的每張票價20％，降至為10％，且不得低於20元，上述2項新政策預計6月23日起生效。

台鐵汐止至七堵站8日下午因電車線設備受損導致大延誤，且影響時間持續到9日上午尖峰時段，北北基桃通勤乘客氣炸，總計27列車受影響，延誤時間735分鐘。

針對台鐵列車因故障、延遲等退票規範，原訂因列車班次遲延、取消、運行中斷、車輛故障、或不可歸責於旅客事由情形之一者，旅客得憑票自發生日起1年內向車站辦理相關退票事宜，並免收退票手續費，其中，未特別載明可退票的誤點時間長度，因此常衍生不少爭議。

台鐵近日公告最新「旅客運送契約」，若列車發生故障或不可歸責於旅客之事時，除中止乘車的旅客可辦理實收退票，改乘所持車票表定開車時間2小時內其他列車或車廂種類也可退票，另也新增因列車遲延逾10分鐘或開車時間未定，在起程站停止乘車者可退票，旅客可憑票自發生日起1年內辦理退票事宜，免收退票手續費。

此外，台鐵過去針對旅客遺失車票不予補發及退款，若旅客於乘車前遺失車票，應重購同日、同起訖區間車票，並以遺失車票車次為原則，始可搭乘；若旅客尋獲車票時，憑尋獲車票得於1年內，併同另購車票或補票單據，至車站申請退還票款，每張按票價20%核收退票手續費，且不得低於20元。

在最新公告的「旅客運送契約」中，台鐵指出，若旅客於乘車前遺失車票，除應重購同日、同起迄區間車票，另新增需為「同方向」規範。

台鐵說明，主要是近年愈來愈多環島列車，因此特別新增「同方向」文字規範，若旅客尋獲遺失車票時，憑尋獲車票於車票乘車日1年內，併同重購車票或補票單據申請退款，手續費減少為每張票價10%，同樣不得低於20元。

台鐵

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