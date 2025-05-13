睽違7年 高齡91歲珍古德將來台演講

唐獎教育基金會今日公布兩名獲獎者的最新消息，2020年永續發展獎得主、黑猩猩研究權威珍古德6月8日來台進行「透過行動點燃希望」公開演講；2024年生技醫藥獎得主、科學家延斯·祖爾·霍斯特則將於7月23日亞洲生技大會開幕日的「唐獎講座」中，解析GLP-1在糖尿病治療中的革命性突破。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，現年91歲的珍古德2020年因COVID-19疫情無法來台領獎，自2018年以來，「透過行動點燃希望」是珍古德睽違7年來台的唯一一場公開演講，非常難得，因此唐獎積極協助國際珍古德教育及保育協會推廣，希望邀請更多民眾與珍古德一同保護環境、保育野生動物。

唐獎每獎項新台幣5000萬元獎金中，內含1000萬元的研究補助費用，用以支持得主延伸研究或教育推廣計劃。陳振川舉例，珍古德在2020年獲獎後，其獎金部分用於亞洲保育計畫，支持台灣、馬來西亞與印度3個國家的保育及教育工作，協助專注於保育和永續議題的「台北市珍古德實驗教育機構」，另外還幫助塞內加爾東南部野生黑猩猩保育及研究計畫。

另外，霍斯特7月即將在「唐獎講座」開講，陳振川指出，臨床上已有多種GLP-1藥物被用於治療第二型糖尿病和肥胖，造福全球數十億的病患，且相關新藥及更多適應症的研發亦蓬勃發展中，他將在講座中分享國際學術界研究與製藥業的最新進展。

陳振川並說，過去6屆唐獎生技醫藥獎得主中，已有3屆得主得獎後再獲諾貝爾獎殊榮，顯見唐獎評選委員會的實力，目前評選委員會正積極進行下屆得獎人的提名評選作業，預計將於明年6月15日至18日一連4天公布第7屆唐獎得獎人名單。