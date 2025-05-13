全家推全台首間新住民就業友善商店 未來將推廣至全台

全家便利商店與賽珍珠基金會合作，在台北市南海路上的全家便利商店，推出全台第一家新住民就業友善便利商店，將提供在台新住民及新二代實習與工作機會，該店也是國內唯一請具有社工背景者擔任店長及副店長的便利商店。

全家便利商店總經理兼營運長薛東都表示，全家便利超商南海路店提供彈性工時、多國語言輔具及寫有「我來自（國名），請多給我鼓勵」的友善名牌，讓有工作需求的新住民及新住民子女，都可以透過賽珍珠基金會的媒合，到全家便利商店南海店，擔任進貨、櫃台等工作。在建立模式後，未來將推廣到全台其他縣市。

全家便利商店關注多元族群，去年已與社會新創組織One-Forty合作打造「移工友善賣場」，透過溝通友善墊板，解決東南亞的移工購物時的溝通問題，也設立穆斯林友善專區，讓信奉回教的移工避開含有豬油的食物，今年更將關注層面擴大到在台的新住民和新住民第二代，展現多元共融價值。

為了幫助新住民員工工作時更加順手，全家超站南海路店還配有員有社工背景的店長及副店長。該店副店長馮淑玟是輔仁大學社工系畢業，來自香港的她說話仍略帶廣東腔，她透過自己的專業和成長背景，提供新住民員工各項經驗和建議。

薛東都表示，超商的兼職人數多於正職者、還要提供彈性工時及教育訓練，加上可能帶來的溝通不良和客訴，都會增加超商的營運成本。全家便利商店南海路店因臨近中正紀念堂和南門市場，客源穩定，這項計畫才能永續，這也是選擇將首間新住民就業友善店設在南海路店的原因。