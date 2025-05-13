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寫書法一甲子 退休校長林金城書法硯台展藏墨趣

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣學士吟詩學會前理事長、前國中校長林金城到大村國小展出作品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣學士吟詩學會前理事長、前國中校長林金城到大村國小展出作品。記者簡慧珍／攝影

彰化縣退休國中校長林金城寫書法一甲子，選擇目前教授成人書法的大村鄉，在村上國小舉辦個展及硯台展，作品大多數是一年內書寫，硯台是他從收藏品中精選具代表性來展出，期待書法文化流傳並陶冶學子身心。

林金城77歲，就讀師專時學寫書法，過程中靜心、定心進而成為生活習慣，寫了近4年，20歲初試身手即獲新竹師專書法全校第一名，同年得到日本曾東書道會特選，信心大振繼續練，陸續得到全國金翰獎、全國國慶盃書法創作比賽社會組特優、彰化縣寶山寺全國詩人聯吟大會作詩書法決賽優選，也參加苗栗、彰化等縣市的美術家聯展。

曾任國中小學教師的他熱衷書法教育，獲聘彰化縣國語文競賽、社教館、縣政府、救國團的書法老師，受邀擔任育達科大、亞洲大學等多所大學的書法指導老師和講師，生平得意的除了作品得獎被肯定，就是在彰化縣一所小校指導1名高年級學生寫書法參加全國賽名列前茅，他沒再指導那所學校就20多年沒學生得到首獎。

林金城表示，彰化縣濁水溪以螺溪石硯聞名，20多年前縣政府宣傳螺溪石硯，當時他當教育局課長，被縣長、局長交付推廣螺溪石硯的任務，他從認識到研究螺溪石硯，經常利用假日前往濁水溪上游的河床尋寶，得到多塊好石磨成硯，政府禁止隨意採石後，他改到對岸買喜愛的硯台，曾經一口氣買45方硯台，結果壓壞3個行李箱

林金城認為寫書法益處很多，日、韓迄今保留書道，可惜台灣廢除國民教育書法課，這次村上國小邀請參加百年校慶系統活動的藝術家接力聯展，他展出30多幅書法、40多方硯台，希望個人創作與收藏能引起學子學習書法的興趣。

濁水溪 行李箱

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