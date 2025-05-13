環境部抗高溫聯盟預計6月成立 用抗颱風態度預防熱傷害

受極端天氣影響，夏天氣溫常突破35度，恐造成熱傷害。環境部為此研擬與各部會、地方政府與專家學者等組成「抗高溫對策聯盟」。環境部長彭啟明今天表示，聯盟在籌備中，預計6月初成立，將用災害層級面對高溫並訂出標準，盼明年將擬定好的應對機制納入法規。

環境部長彭啟明今天下午到花蓮慈濟大學，為「淨零綠領人才培育聯盟東部培育中心」揭牌，在活動開始前受訪。

彭啟明表示，夏天愈來愈熱，在戶外工作的勞工非常辛苦，而台灣的熱都是出現在中午的幾小時裡，以前多是落實專家學者研議的計畫，認為政府應該要訂出標準，像是溫度達到幾度時啟動機制，從實務操作行動面決定做法。

彭啟明以台北市為例，假設連續3天達到37度，有一天預報超過38度，這時市政府可啟動跨局處的應對機制，像是社福單位關懷獨居長輩降溫，醫療系統準備因應急診室湧入熱中暑傷患，環保局在街頭灑水降溫等，大眾運輸額外開啟有空調的地方，動員政府保障民眾安全。

他坦言，以前不認為高溫是災害，但全世界因高溫受傷的人愈來愈多，台灣也不例外，未來夏天也愈來愈熱，環境部會用對抗颱風的態度去對抗高溫，並在明年將抗高溫的機制納入相關法案。