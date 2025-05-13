高雄某頂級婦產科醫院遭爆病房浴室發霉 衛生局出手稽查

有網友發文抱怨，高雄某頂級婦產科醫院1天要價4800病房，房間裝潢老舊霉味重，打開浴室一看，磁磚、木椅發霉，乾溼分離玻璃也很髒，氣得上網留負評「請院長自己來住看看」。衛生局今天稽查該醫院，未發現浴室發霉；院方則回應，木椅已全面汰換。

網友在Threads社群平台抱怨高雄某婦產科醫院「一個晚上4800元單人房，裝潢老舊有霉味，浴室磁磚發霉、孕婦要坐的木椅發霉，乾濕分離玻璃髒到我以為是在室外！」附上3張浴室照片，木以腐爛發霉、牆壁磁磚可見黑霉斑點、玻璃門滿是水垢。

貼文一出，有眼尖網友發現8個月前，同一則貼文也出現在婦產科醫院網路評價，還留下一顆星評價，另外釣出不少其他曾入住產婦留言，表示木椅很早就換掉，院方還附圖留言回應「本院已於去年全面更新為適合孕婦使用的輔具沐浴椅」。也有病患說改善後，現在房間都維持很乾淨。

衛生局說明，有關民眾在社群反映「高雄某醫院浴室發霉」，此前並未接獲相關反映，為保障民眾就醫安全，今天獲報後即派員前往查察，針對浴室磁磚、椅子發霉，在現場未發現相關狀況，另查該院有定期環境清潔管理紀錄。

衛生局表示，醫療法第24條第1項規定，醫療機構應保持環境清潔、秩序安寧，不得妨礙公共衛生及安全。違反者依同法第101條可予警告處分，並限期改善；屆期未改善者，處新台幣1萬元以上五萬元以下罰鍰，按次連續處罰。