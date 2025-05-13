518國際博物館日 屏菸、王船文化館免費參觀

5月18日為國際博物館日，屏東縣政府推動大眾親近地方文化館，屏菸及王船文化館當天免費參觀，並舉辦「博物館冒險王」活動，鼓勵大小朋友走進文化場域。

縣府今天新聞稿表示，屏菸1936文化基地市集品牌「金葉俱樂部」移師東港鎮王船文化館，打造國際博物館日限定活動「博物館冒險王」，同時為推動大眾親近博物館與地方文化館，王船文化館與屏菸配合18日當天免費參觀，王船文化館加碼17日入館門票優惠價新台幣60元。

文化處指出，去年大受好評的「博物館探險趣」及「博樂PLAYER手作坊」，今年結合多間館舍，推出多元手作體驗課程，有體驗東港傳統信仰彩繪面具，象徵部落文化太陽紋胸針、連杯或手紋鑰匙圈及手鏈串珠體驗，感受客家文化與節氣生活連結的有機艾草香包等，帶領大小朋友展開結合文化、冒險與趣味探索之旅。

另外，17日晚上7時30分於王船文化館1樓，有跨國爵士樂團爵士音樂會演出，當天將延長開放至晚間9時，邀請民眾來趟東港鎮享受藝文、美食與市集之旅。