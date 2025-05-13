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典型的梅雨鋒面何時來？吳聖宇：5月中旬應該沒有機會了
5月進入梅雨季，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專指出，典型梅雨的架構(西南季風穩定進入南海)到底何時成形? 5月中旬看來應該是沒有機會了，5月下旬還要再看看。
中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，下周一、下周二有一道雷雨鋒面再度影響台灣，目前判斷會到北部海面，如果未來資料顯示鋒面接近陸地的話，北部和東北部就不會屬於午後雷陣雨的天氣型態，要持續觀察。
伍婉華說，未來一周大致上午後雷陣雨為主，中午以後各地山區和桃園以北的平地有局部午後陣雨的機會，今晚到明天清晨整個東半部地區、基隆北海岸可能有零星短暫降雨機率。
吳聖宇貼出兩張圖指出，以左圖來看未來15天的降雨距平值預報圖，台灣附近為顯著的負距平，降雨量少於正常值的機會大。至於右圖代表未來15天的降雨量累積圖，雨量多的帶狀區域(鋒面)在台灣北邊，台灣附近並不是都沒有下雨，但是看起來偏向山區地形的降雨，可能多半是午後熱對流的降雨訊號。
最新的預報來看，吳聖宇說，5月22日之後鋒面的位置可能會比較靠近台灣北方海面到東海南部一帶，會不會來到台灣上空還有待觀察。ECMWF跟GFS預報都顯示差不多相同的趨勢，太平洋高壓有持續伸展至南海的可能性，典型梅雨的架構(西南季風穩定進入南海)到底何時成形? 現在來看似乎不好說，5月中旬看來應該是沒有機會了，5月下旬還要再看看。
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