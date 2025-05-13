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台鐵購88輛E500替換莒光號車頭 7月再投入觀光列車營運

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
E500型電力機車今年5月加入莒光號牽引工作、7月投入觀光列車營運。圖／台鐵公司提供
E500型電力機車今年5月加入莒光號牽引工作、7月投入觀光列車營運。圖／台鐵公司提供

台鐵公司「十年購車計畫」自2017年至2027年，耗資997億元購買E500、EMU900、EMU3000等機型的車，總計1307輛，其中E500型電力機車已於2023年9月正式上線營運，擔任推拉式自強號的牽引機頭，隨著交車數量增加，今年5月將陸續加入莒光號及觀光列車牽引工作。台鐵強調，未來可大幅降低故障率及列車誤點的情況。

台鐵公司規畫2017年至2027年的「十年購車計畫」，耗資997億元，購買包含DR3200（用於平溪、內灣、集集支線）共60輛、E500共88輛、EMU900共520輛、EMU3000共600輛、R200柴電機車39輛，總計1307輛，預計2027年底全數交車完畢，並持續朝車種單一化目標前進。

台鐵公司機務處長鄭國璽說，過去近30年，台鐵以E1000型電力機車及GE機車作為推拉式自強號、莒光號及各型觀光列車（鳴日號、環島之星）的牽引機車，隨著車齡增加，性能及車況逐漸下降。

為此，2019年向日本東芝公司採購68輛E500型電力機車，鄭國璽表示，當時採購經費為410億日圓，平均每輛為6億日圓，但考量增加通勤運能，因此董事會通過再增購20輛，總計88輛，預計2026年底前交車完畢，

鄭國璽說，E500型作為後繼車型，其輸出功率達3888瓩（kw），較現有車型提升38.9％，最高速度每小時140公里，但基於安全考量，營運速度將維持在每小時130公里，目前已交車30輛，其中20輛已投入牽引工作。

比較新、舊車故障率，目前GE機車每百萬公里故障件數為14.7件、推拉式自強號每百萬公里故障件數為4.95件，但新車EMU3000每百萬公里故障件數為0.4件、EMU900每百萬公里故障件數為0.8件，均低於1件。鄭國璽指出，預計E500全數上限，替換GE及E1000作為牽引機車頭後，可降低現有電力機車故障率至1以下。

鄭國璽表示，E500型電力機車除了初期擔任推拉式自強號的牽引機車，今年5月再投入莒光號客車牽引、7月觀光列車鳴日號及環島之星現行的GE機車頭，也將替換成E500，替換後若有剩餘機車，還會擔任牽引貨物列車的工作。

鄭國璽說，政府每10年就會要求台鐵提出「十年購車計畫」，而下一次的購車計畫將不會再購買自強號列車，而是把重心優先放在通勤車輛上，至於會購入什麼樣的列車，還要看屆時最新車型及車種。

E500型電力機車今年5月加入莒光號牽引工作、7月投入觀光列車營運。圖／台鐵公司提供
E500型電力機車今年5月加入莒光號牽引工作、7月投入觀光列車營運。圖／台鐵公司提供
E500型電力機車今年5月加入莒光號牽引工作、7月投入觀光列車營運。圖／台鐵公司提供
E500型電力機車今年5月加入莒光號牽引工作、7月投入觀光列車營運。圖／台鐵公司提供

台鐵 自強號 觀光列車

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