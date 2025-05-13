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引進愛的導管PICC 台東馬偕讓病人免受反覆扎針苦

中央社／ 台東縣13日電

長輩因長期住院須打針，經常手的血管已打到無處可打，對病人與醫護人員帶來困擾；台東馬偕醫院引進俗稱「愛的導管」PICC，讓須經常打針病人免於一直重新打針。

台東馬偕醫院今天召開醫療新知記者會，放射科醫師洪紹庭表示，一般住院點滴3天就要更換靜脈留置針，假設住1個月，光是常規更換就要10次，如果中間發生感染、阻塞或拉扯掉落，就會超過10次打針，對病人或醫護人員而言都很辛苦，甚至有的病人會因此而抗拒治療。

同時，反覆穿刺對血管也是傷害，加上給藥刺激，血管就難免出現發炎、窄縮不通情況。

洪紹庭說，創新的PICC周邊置入中心靜脈導管（Peripherally Inserted Central Catheter）讓須長期扎針病患多一種選擇，藉由專業醫師評估、置放、搭配護理師照護及衛教，完美發揮PICC臨床最大效益，不但免去3至4天，須重新找周邊靜脈更換留置針的痛苦，也有效降低護理師找血管工時，並且實證使用PICC導管可有效降低中心靜脈導管的血液感染。

洪紹庭表示，PICC是一種經由周邊血管置入的外露式中心靜脈導管，是一條長約50至60公分，一般由上臂附近較大的周邊靜脈穿刺進入，將導管前端放置在中心上腔靜脈；過程中透過超音波導引及X光機提供準確位置，可在10至15分鐘內完成，全程只須局部麻醉下執行，且一次穿刺即可在數週甚至半年內持續治療，免於一直重新打針。

台東 醫師 馬偕醫院

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