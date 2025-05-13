唐奬得主、91歲高齡的珍古德博士6/8來台演講

唐獎教育基金會13日公布今年度重要活動，該基金會宣布，2020年永續發展獎得主，今年高齡91歲的珍古德（Jane Goodall）將將於6月8日將來台進行「透過行動點燃希望」公開演講。唐獎積極協助國際珍古德教育及保育協會推廣，希望邀請更多民眾與珍古德一同保護環境、保育野生動物。

唐獎2024年生技醫藥獎得主延斯·祖爾·霍斯特（Jens Juul Holst）教授也將在7月23日，緊接於亞洲生技大會開幕日的「唐獎講座」解析GLP-1在糖尿病治療中的革命性突破。

漢學方面，2022年得主潔西卡·羅森（Jessica Rawson）教授唐獎研究補助計劃—「歐亞大陸東土早期的群體流動與基礎設施」5月中亦將在德國慕尼黑舉辦國際工作坊，直探歐亞大陸早期文化交流的文獻與考古實證。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，世局劇烈動盪，益發凸顯唐獎得主們的重要性，他們在永續發展、生技醫藥、漢學及法治四個領域的創新實質貢獻及影響力，正帶領世人朝永續發展的未來邁進。現年91歲的珍古德博士2020年因COVID-19疫情無法來台領獎，因此去年12月特別飛往新加坡親送唐獎獎章給她。

「透過行動點燃希望」是珍古德睽違七年來台的唯一一場公開演講，非常難得，因此唐獎積極協助國際珍古德教育及保育協會推廣，希望邀請更多民眾與珍古德一同保護環境、保育野生動物。此行更將邀請珍古德參訪唐獎基金會、在「榮耀桌」留下珍貴的簽名，與其他唐獎得主的簽名齊列，流芳百世。

7月霍斯特教授即將開講的「唐獎講座」(Tang Prize Lecture)一直是亞洲生技論壇（亞洲生技大會系列活）)的重頭戲，看好臨床上已有多種GLP-1藥物被用於治療第二型糖尿病和肥胖，造福全球數十億的病患，且相關新藥及更多適應症的研發亦蓬勃發展中，因此很榮幸這屆能邀請霍斯特教授分享國際學術界研究與製藥業的最新進展。

陳振川指出，過去六屆唐獎生技醫藥獎得主中已有三屆得主得獎後再獲諾貝爾獎殊榮，獲諾獎比例高達五成，顯見唐獎評選委員會的實力，目前評選委員會正積極進行下屆得獎人的提名評選作業，預計將於2026年6月15日至18日一連四天公布第七屆唐獎得獎人名單。歷屆唐獎得主過去還曾受邀於「實驗生物學國際組織(EB)」、「世界基礎與臨床藥理學大會(WCP) 」、「亞太國際藥理學會議(APFP) 」、「國際細胞生物學大會(ICCB & APOCB) 」、美國亞洲研究學會(Association for Asian Studies, AAS)亞洲年會等不同國際會議組織的「唐獎講座」上演講，與專業人士分享畢生研究成果也帶動該領域的進步。

而唐獎研究補助費更是有別於其他國際大獎的特色。每獎項新台幣5,000萬元獎金中內含1,000萬元的研究補助費用，用以支持得主延伸研究或教育推廣計劃。漢學獎得主羅森教授即運用此1,000萬研補費與德國慕尼黑大學合作，執行為期五年的「歐亞大陸東土早期的群體流動與基礎設施」大型跨洲研究計畫，今年起連續兩年舉辦國際工作坊，邀集全球相關領域歷史、考古學者共襄盛舉；研究成果將通過同儕審查，集結成冊，再由重點學術出版社發行。

青銅時代起，中原文化圈與當今中國領土以外的周邊地區即開始跨域交流且日益活絡。羅森教授希望運用考古證據輔以文獻材料，具體勾勒出早期歐亞大陸東部遼闊土地上流動的族群如何橫越歐亞大陸，以及道路、牲口、車輛等基礎設施對其產生的影響，進一步分析流動族群與定居族群間的相互關係與文化交流。此研究將由學界知名專家帶領年輕學人以工作坊、考古探察等形式投入實務合作，深具世代傳承意義。