台大狼醫性侵病患未停職 衛福部官員籲修醫師法串連資訊

台大醫院婦產部黃姓住院醫師指侵女病患，調查期間卻未被停職或公布姓名，仍持續接受訓練診治病人，讓病人安全陷入疑慮。衛福部保護司長張秀鴛表示，醫病關係存在權勢不對等，性騷、性侵等事件處置必須謹慎，為做出調職、停職等行政處置，必須修改醫師法，授權社政單位提供資料給主管衛政體系的衛福部醫事司，否則恐權責不明。

本次涉案醫師在事件爆發後，仍在台大醫院完成完整住院醫師訓練，後續更取得婦產科專科醫師執照，至桃園診所任職。台大醫學院教授黃韻如表示，目前針對特定身份人士，涉及性平事件有完整規範者，僅有教師法明定教師涉案後的處理流程，未來是否要納入各職類醫事人員等，必須通案處理，會接觸病患的不只有醫師，還有護理師、醫檢師等不同類型人員，需一併討論處置方式。

黃韻如說，目前行政處置存在灰色地帶，到底醫師捲入性平案件後，還可否看病人，是否需要中止住院醫師訓練等，均沒有明確規範，依現行法規，衛福部保護司必須保護被害人，加上沒有法律依據，因此社政體系無法向衛政單位通報性平事件，對於衛政單位而言，甚至要看新聞才知道有醫院發生性侵事件。

台大醫院基於職權，以性騷事件成立小組，調查本次案件，後續當事人則提告性侵。張秀鴛表示，性騷與性侵案件是光譜光系，被害人可決定申訴性騷，或提告性侵，二者主要差別是前者以行政罰處罰，後者則涉及刑事案件，需要嚴謹證據，另，同一行為依法一事不二罰，只會澤一管道懲處。衛福部統計，近年性騷成立案件，兩造為醫病關係者，111年為12件，112年、113年皆為25件。

性騷事件通報後，調查結果將之會雇主，由雇主決定調離職務，或懲處降級等措施。張秀鴛說，在性侵方面，因涉及刑事案件，有不同權責單位，目前正修法的兒少權法，研擬納入通報規則，未來涉犯兒少虐待、性侵者，由該法授權檢察官提供起訴書，供雇主、醫界學協會等知情，以利後續撤除執照等處分，但成人部分，目前仍缺少法律規範。

張秀鴛說，憲法保障民眾執業權利，醫師也涵蓋在內，要將醫師停職必須有法源依據，為串連社政、衛政體系，建議在「醫師法」中增修文字，賦予法源依據，讓社政單位可提供狼醫名單給衛政單位，衛政單位再依職權要求管轄的專科醫學會、醫院等，討論廢除執照、懲戒等措施，藉此防堵醫持續任職的問題。