斥資67億元！防疫大樓今動土 將設P3實驗室和蛇毒血清廠

衛福部疾管署今舉辦「衛福部防疫中心興建工程」動土典禮，預計斥資67.35億元，打造全新防疫中心。衛福部防疫中心未來將成為「國家衛生指揮中心」主要運作地點，預計有4間P3高防護實驗室及國內唯一的蛇毒血清劑生物製劑藥廠，預計2030年竣工。

疾管署昆陽實驗室已有60年歷史，建築物內部空間狹小且管線老舊，硬體設備與條件亟需提升，現在疾管署行政、檢驗部門分二地辦公。疾管署在2020年獲行政院同意，籌建衛福部防疫中心興建工程，在歷經文化資產審議、環境影響評估、都市設計審議及規畫設計等程序，今天吉時動土開工。

賴清德總統表示，衛福部防疫中心規畫「以過去重建未來」，保留歷史建築的同時，也將打造近零碳建築，透過循環方案，同時實現「健康臺灣」與「淨零轉型」間的跨域合作。

衛福部長邱泰源說，防疫中心原本在SARS爆發後開始籌備，當時和平醫院封院事件給台灣帶來一堂嚴峻公衛課，意識到準備仍不足。經過多年討論與規畫，未來防疫中心落成後，將利用新建大樓呼應2050淨零轉型目標，也會與衛福部、食藥署及疾管署，塑造衛福園區完整形象，帶動周邊經濟發展。

賴清德說，回顧過去20年，我國歷經SARS、登革熱、新冠肺炎等多次疫情挑戰，自己擔任副總統時也多次到疾管署了解狀況，面對疫情，平時就要做好準備，才能處理危機，無法臨時抱佛腳。在新冠時期成立的中央流行疫情指揮中心解編2年後，見證防疫中心動土，是台灣防疫體系整備與升級的關鍵里程碑，未來要打造更加健康、安全、有韌性的台灣。

建築師劉培森表示，防疫中心分為「行政大樓」與「實驗大樓」，行政大樓包含辦公室、會議室等行政空間，將作為未來「國家衛生指揮中心」主要運作地點；實驗大樓則含有高防護實驗室、生物製劑藥廠、動物房等實驗空間。另，昆陽實驗室為市定歷史建築，工程採取「原地保留」及「意象重現」等策略，打造融合歷史脈絡的防疫中心。