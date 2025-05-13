防疫中心開工動土 賴清德總統：防疫體系整備與升級的里程碑

衛福部疾病管制署下午舉辦「防疫中心興建工程」動土典禮，賴清德總統親臨主典，行政院政務委員陳時中、衛生福利部部長邱泰源出席進行祝禱祈福與動土儀式，期許防疫中心興建圓滿順利。

賴總統致詞肯定防疫團隊於COVID-19百年大疫的努力與奉獻，並表示「健康台灣」是政府最重要的施政願景之一，總統府成立「健康台灣推動委員會」，即是期盼能透過跨越各領域的專業，以具體的行動，實現醫療平權，而防疫中心的興建，正是「健康台灣」理念的具體體現。