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防疫中心開工動土 賴清德總統：防疫體系整備與升級的里程碑

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
衛福部疾病管制署下午舉辦「防疫中心興建工程」動土典禮，賴清德總統（右三）親臨主典，行政院政務委員陳時中（右二）、衛生福利部部長邱泰源（右四）出席進行祝禱祈福與動土儀式，期許防疫中心興建圓滿順利。記者曾吉松／攝影
衛福部疾病管制署下午舉辦「防疫中心興建工程」動土典禮，賴清德總統（右三）親臨主典，行政院政務委員陳時中（右二）、衛生福利部部長邱泰源（右四）出席進行祝禱祈福與動土儀式，期許防疫中心興建圓滿順利。記者曾吉松／攝影

衛福部疾病管制署下午舉辦「防疫中心興建工程」動土典禮，賴清德總統親臨主典，行政院政務委員陳時中、衛生福利部部長邱泰源出席進行祝禱祈福與動土儀式，期許防疫中心興建圓滿順利。

賴總統致詞肯定防疫團隊於COVID-19百年大疫的努力與奉獻，並表示「健康台灣」是政府最重要的施政願景之一，總統府成立「健康台灣推動委員會」，即是期盼能透過跨越各領域的專業，以具體的行動，實現醫療平權，而防疫中心的興建，正是「健康台灣」理念的具體體現。

最後賴總統勉勵防疫及工程團隊，大家見證防疫中心的動土，不只是健康台灣的一大步，更是台灣防疫體系整備與升級的關鍵里程碑，也特別感謝所有防疫英雄們長年累月的努力與奉獻，未來要更加勇敢前進，共同打造一個更加健康、安全、有韌性的台灣。

衛福部疾病管制署下午舉辦「防疫中心興建工程」動土典禮，賴清德總統親臨主典、衛生福利部邱泰源部長出席進行祝禱祈福與動土儀式，期許防疫中心興建圓滿順利。記者曾吉松／攝影
衛福部疾病管制署下午舉辦「防疫中心興建工程」動土典禮，賴清德總統親臨主典、衛生福利部邱泰源部長出席進行祝禱祈福與動土儀式，期許防疫中心興建圓滿順利。記者曾吉松／攝影
衛福部疾病管制署下午舉辦「防疫中心興建工程」動土典禮，賴清德總統（前中）親臨主典，行政院政務委員陳時中（前右）、衛生福利部部長邱泰源（前左）出席進行祝禱祈福與動土儀式，期許防疫中心興建圓滿順利。記者曾吉松／攝影
衛福部疾病管制署下午舉辦「防疫中心興建工程」動土典禮，賴清德總統（前中）親臨主典，行政院政務委員陳時中（前右）、衛生福利部部長邱泰源（前左）出席進行祝禱祈福與動土儀式，期許防疫中心興建圓滿順利。記者曾吉松／攝影
衛福部疾病管制署下午舉辦「防疫中心興建工程」動土典禮，賴清德總統親臨主典，期許防疫中心興建圓滿順利。記者曾吉松／攝影
衛福部疾病管制署下午舉辦「防疫中心興建工程」動土典禮，賴清德總統親臨主典，期許防疫中心興建圓滿順利。記者曾吉松／攝影
衛福部疾病管制署下午舉辦「防疫中心興建工程」動土典禮，賴清德總統親臨主典，期許防疫中心興建圓滿順利。記者曾吉松／攝影
衛福部疾病管制署下午舉辦「防疫中心興建工程」動土典禮，賴清德總統親臨主典，期許防疫中心興建圓滿順利。記者曾吉松／攝影

團隊 陳時中

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