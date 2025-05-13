聽新聞
0:00 / 0:00
新竹南寮親子沙灘5月起開放 新增遮陽傘、水霧機等設施
夏季腳步漸近，新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放營運至9月底，館內設有大型溜滑梯與觀景平台，戶外有寬敞沙坑及戲水池，旅服中心同步完善周邊設施，新增桌椅、置物櫃、大型遮陽傘及水霧噴灑機，營造更舒適友善的休憩環境。
新竹市產發處指出，親子沙灘自啟用以來深受家庭族群喜愛，每逢夏季皆吸引大量遊客前來同樂。為確保遊客的安全與便利，開放期間現場將配置充足的安全管理人員，並設有乾濕分離的動線設計，有效降低滑倒風險。此外，市府也定期進行水質檢測與消毒作業，讓大人小孩都能安心戲水、放心遊玩。
產發處說明，親子沙灘開放時間為每天上10時至下午5時免費入場。每周一與周五為清潔日，將暫停開放以維護環境整潔與使用安全。旅服中心內部設施齊全，包含電梯、哺育室、更衣間、無障礙及親子廁所，另提供飲水機與手機充電服務。同時提醒家長，孩童戲水須有家長陪同，並應做好防曬與補水措施。
新竹市代理市長邱臣遠表示，新竹漁港為竹市重要觀光景點，不僅能前往漁產品直銷中心、波光市集品嘗新鮮海味，還可造訪國際風箏賽場、魚鱗天梯等絕美景點，市府近年整修旅服中心的室內設施與戲水池，並增設多盞景觀照明，改善周邊夜間光環境，全面提升旅遊品質。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言