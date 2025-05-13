快訊

籃球／啦啦隊女神李芷霖私密照外流！林庭謙被她指控拍攝回應了

保母姊妹遭判無期徒刑、18年 剴剴外婆律師：感謝求處最高刑度

新國會智庫最新民調曝！5民選總統「賴幾乎墊底」 只部分小贏他

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹南寮親子沙灘5月起開放 新增遮陽傘、水霧機等設施

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放營運至9月底，館內設有大型溜滑梯與觀景平台，戶外有寬敞沙坑及戲水池。圖／新竹市政府提供
新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放營運至9月底，館內設有大型溜滑梯與觀景平台，戶外有寬敞沙坑及戲水池。圖／新竹市政府提供

夏季腳步漸近，新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放營運至9月底，館內設有大型溜滑梯與觀景平台，戶外有寬敞沙坑及戲水池，旅服中心同步完善周邊設施，新增桌椅、置物櫃、大型遮陽傘及水霧噴灑機，營造更舒適友善的休憩環境。

新竹市產發處指出，親子沙灘自啟用以來深受家庭族群喜愛，每逢夏季皆吸引大量遊客前來同樂。為確保遊客的安全與便利，開放期間現場將配置充足的安全管理人員，並設有乾濕分離的動線設計，有效降低滑倒風險。此外，市府也定期進行水質檢測與消毒作業，讓大人小孩都能安心戲水、放心遊玩。

產發處說明，親子沙灘開放時間為每天上10時至下午5時免費入場。每周一與周五為清潔日，將暫停開放以維護環境整潔與使用安全。旅服中心內部設施齊全，包含電梯、哺育室、更衣間、無障礙及親子廁所，另提供飲水機與手機充電服務。同時提醒家長，孩童戲水須有家長陪同，並應做好防曬與補水措施。

新竹市代理市長邱臣遠表示，新竹漁港為竹市重要觀光景點，不僅能前往漁產品直銷中心、波光市集品嘗新鮮海味，還可造訪國際風箏賽場、魚鱗天梯等絕美景點，市府近年整修旅服中心的室內設施與戲水池，並增設多盞景觀照明，改善周邊夜間光環境，全面提升旅遊品質。

新竹市產發處指出，親子沙灘自啟用以來深受家庭族群喜愛，每逢夏季皆吸引大量遊客前來同樂。圖／新竹市政府提供
新竹市產發處指出，親子沙灘自啟用以來深受家庭族群喜愛，每逢夏季皆吸引大量遊客前來同樂。圖／新竹市政府提供
新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放，旅服中心同步完善周邊設施，新增桌椅、置物櫃、大型遮陽傘及水霧噴灑機，營造更舒適友善的休憩環境。圖／新竹市政府提供
新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放，旅服中心同步完善周邊設施，新增桌椅、置物櫃、大型遮陽傘及水霧噴灑機，營造更舒適友善的休憩環境。圖／新竹市政府提供
產發處說明，親子沙灘開放時間為每天上10時至下午5時免費入場。每周一與周五為清潔日，將暫停開放以維護環境整潔與使用安全。圖／新竹市政府提供
產發處說明，親子沙灘開放時間為每天上10時至下午5時免費入場。每周一與周五為清潔日，將暫停開放以維護環境整潔與使用安全。圖／新竹市政府提供
新竹市政府近年整修旅服中心的室內設施與戲水池，並增設多盞景觀照明，改善周邊夜間光環境，全面提升旅遊品質。圖／新竹市政府提供
新竹市政府近年整修旅服中心的室內設施與戲水池，並增設多盞景觀照明，改善周邊夜間光環境，全面提升旅遊品質。圖／新竹市政府提供
新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放營運至9月底，館內設有大型溜滑梯與觀景平台，戶外有寬敞沙坑及戲水池。圖／新竹市政府提供
新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放營運至9月底，館內設有大型溜滑梯與觀景平台，戶外有寬敞沙坑及戲水池。圖／新竹市政府提供

新竹 沙灘 親子

延伸閱讀

整理包／全台「大罷免」30人達二階法定門檻！送件截止日曝 掌握各黨名單、流程進度

新竹城隍廟旁設停車場想省稅？民間設場優惠條件有眉角

竹市敬老愛心卡合作藥局再添8間 共52間藥局響應

新竹成為銀行布局新戰場 存款餘額躍居第六都

相關新聞

台大醫性侵案將啟動懲戒委員會 最嚴重廢止醫師證書

2021年時，台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師趁著在急診值勤時，性侵就診年輕女子，藉口要做「性反應測試」對女子猥褻、指侵，...

新竹南寮親子沙灘5月起開放 新增遮陽傘、水霧機等設施

夏季腳步漸近，新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放營運至9月底，館內設有大型溜滑梯與觀景平台，戶外有寬敞沙坑及戲...

北市防針孔攝影修法5月底前上路 幼園、長照機構都納入

北市頻傳偷拍事件，旅館、學校、甚至派出所都有人受害，市府去年啟動相關修法，明定偵測範圍與管理機關，今市政會議拍板通過「台...

川普大砍藥價！台灣健保陷危機 財經專家示警：恐進入惡性循環

川普大喊「藥價將降30％至80％」以降低美國處方藥成本，讓各界憂心全球連鎖反應。財經專家游庭皓在臉書發文表示，此政策將波及台灣這類...

國定假日立法太倉促、台灣勞工假太多？勞團整理必知6件事

立法院9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增「4+1」國定假日，卻引發不同論戰。桃園市產業總工會整理6大ＱＡ，包括當...

黃金價格飆漲10倍 「佛要金裝」神佛金身業者很有感

俗語說「佛要金裝，人要衣裝。」黃金價格連連上漲，貼金箔的妝佛「身價」反映原物料成本，結緣價跟著攀升一倍多，製作過程中掉落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。