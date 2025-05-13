快訊

籃球／啦啦隊女神李芷霖私密照外流！林庭謙被她指控拍攝回應了

保母姊妹遭判無期徒刑、18年 剴剴外婆律師：感謝求處最高刑度

新國會智庫最新民調曝！5民選總統「賴幾乎墊底」 只部分小贏他

台大醫性侵案將啟動懲戒委員會 最嚴重廢止醫師證書

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長邱泰源。記者曾吉松／攝影
衛福部長邱泰源。記者曾吉松／攝影

2021年時，台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師趁著在急診值勤時，性侵就診年輕女子，藉口要做「性反應測試」對女子猥褻、指侵，全案經台北地院審理，法官認為黃男犯後毫無悔意，處3年徒刑，全案仍可上訴。衛福部表示，已發文請地方衛生局啟動醫師懲戒委員會，調查完成後，最嚴重可能廢止醫師證書。

衛福部長邱泰源說，事發醫師並未在台大醫院看診，衛福部已立即發文請地方衛生局啟動醫師懲戒委員會。衛福部次長林靜儀稍早也在臉書指出，台大婦產科住院醫師性侵判決確定案，依醫師法第25條第二款，「利用業務機會之犯罪行為，經判刑確定」，應「由醫師公會或主管機關移付懲戒」；依醫師懲戒辦法第2條第1項，醫師懲戒委員會，由直轄市、縣（市）主管機關設置之。

衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，黃姓醫師犯下性侵害案件，並且經法院長達3年調查做成判決，犯罪事實經司法系統確認。衛福部負責全國人民健康，將行文地方衛生局啟動調查，但除了醫事司，地方衛生局、醫師公會等也可以主動啟動調查，一旦調查結果確定，最嚴重懲戒方式包含廢止醫師證書。

另外，針對狼醫的「性騷擾」公布名單平台建置進度。邱泰源說，衛福部很重視該議題，會研議法律，避免發生類似事情，並且採用類似於「醫療事故預防及爭議處理法」處理。

劉玉菁說，性騷擾存在不同樣態，需要謹慎處理；衛福部是行政機關不是司法機關，沒有辦法調閱所有卷證、找證人，甚至最後裁判。面對狼醫，毋枉毋縱，但如果對當事人資訊不當揭露導致失去公正，也非衛福部樂見，因此還需要討論如何公布名單。

性侵 性騷擾 衛生局 衛福部 邱泰源 醫師

延伸閱讀

影／網傳「墾丁撿鹿角」引熱議 墾管處：這兩區採集需經同意

國道警攔查違規男子拒檢 嘉義竹崎交流道自撞火燒車

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

藥師提告邱泰源、蘇奕彰圖利 中醫藥司：尊重各界意見

相關新聞

台大醫性侵案將啟動懲戒委員會 最嚴重廢止醫師證書

2021年時，台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師趁著在急診值勤時，性侵就診年輕女子，藉口要做「性反應測試」對女子猥褻、指侵，...

新竹南寮親子沙灘5月起開放 新增遮陽傘、水霧機等設施

夏季腳步漸近，新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放營運至9月底，館內設有大型溜滑梯與觀景平台，戶外有寬敞沙坑及戲...

北市防針孔攝影修法5月底前上路 幼園、長照機構都納入

北市頻傳偷拍事件，旅館、學校、甚至派出所都有人受害，市府去年啟動相關修法，明定偵測範圍與管理機關，今市政會議拍板通過「台...

川普大砍藥價！台灣健保陷危機 財經專家示警：恐進入惡性循環

川普大喊「藥價將降30％至80％」以降低美國處方藥成本，讓各界憂心全球連鎖反應。財經專家游庭皓在臉書發文表示，此政策將波及台灣這類...

國定假日立法太倉促、台灣勞工假太多？勞團整理必知6件事

立法院9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增「4+1」國定假日，卻引發不同論戰。桃園市產業總工會整理6大ＱＡ，包括當...

黃金價格飆漲10倍 「佛要金裝」神佛金身業者很有感

俗語說「佛要金裝，人要衣裝。」黃金價格連連上漲，貼金箔的妝佛「身價」反映原物料成本，結緣價跟著攀升一倍多，製作過程中掉落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。