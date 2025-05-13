台大醫性侵案將啟動懲戒委員會 最嚴重廢止醫師證書

2021年時，台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師趁著在急診值勤時，性侵就診年輕女子，藉口要做「性反應測試」對女子猥褻、指侵，全案經台北地院審理，法官認為黃男犯後毫無悔意，處3年徒刑，全案仍可上訴。衛福部表示，已發文請地方衛生局啟動醫師懲戒委員會，調查完成後，最嚴重可能廢止醫師證書。

衛福部長邱泰源說，事發醫師並未在台大醫院看診，衛福部已立即發文請地方衛生局啟動醫師懲戒委員會。衛福部次長林靜儀稍早也在臉書指出，台大婦產科住院醫師性侵判決確定案，依醫師法第25條第二款，「利用業務機會之犯罪行為，經判刑確定」，應「由醫師公會或主管機關移付懲戒」；依醫師懲戒辦法第2條第1項，醫師懲戒委員會，由直轄市、縣（市）主管機關設置之。

衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，黃姓醫師犯下性侵害案件，並且經法院長達3年調查做成判決，犯罪事實經司法系統確認。衛福部負責全國人民健康，將行文地方衛生局啟動調查，但除了醫事司，地方衛生局、醫師公會等也可以主動啟動調查，一旦調查結果確定，最嚴重懲戒方式包含廢止醫師證書。

另外，針對狼醫的「性騷擾」公布名單平台建置進度。邱泰源說，衛福部很重視該議題，會研議法律，避免發生類似事情，並且採用類似於「醫療事故預防及爭議處理法」處理。

劉玉菁說，性騷擾存在不同樣態，需要謹慎處理；衛福部是行政機關不是司法機關，沒有辦法調閱所有卷證、找證人，甚至最後裁判。面對狼醫，毋枉毋縱，但如果對當事人資訊不當揭露導致失去公正，也非衛福部樂見，因此還需要討論如何公布名單。