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川普大砍藥價！台灣健保陷危機 財經專家示警：恐進入惡性循環

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普在12日簽署行政命令，壓低美國處方箋藥物的價格，規定美國民眾支付的藥價不得高於全球最低價國家的水準。藥物示意圖／AI生成
美國總統川普在12日簽署行政命令，壓低美國處方箋藥物的價格，規定美國民眾支付的藥價不得高於全球最低價國家的水準。藥物示意圖／AI生成

川普大喊「藥價將降30％至80％」以降低美國處方藥成本，讓各界憂心全球連鎖反應。財經專家游庭皓在臉書發文表示，此政策將波及台灣這類市場規模小、藥價低的市場，「最終結果是，藥價可能上漲、健保給付縮水」，並進入惡性循環。

游庭皓在臉書發文表示，川普若推動「最惠國價格」政策，要求藥廠不得在美國，收取高於其他富裕國家的藥價，將迫使藥廠同步提高其他市場價格彌補損失，在這樣的壓力下，英國、法國、瑞士等長期享有低價藥品的國家將被迫讓利，進一步波及台灣這類市場規模小、藥價低的市場。

游庭皓提到，不同國家間的藥價差距極為懸殊，以抗癌藥Tecentriq為例，美國售價高達33萬美元（約新台幣1004萬元），遠高於英國的15萬美元（約新台幣456萬元）與瑞士的16萬美元（約新台幣487萬元）；再看Keytruda，美國定價高達17萬美元（約新台幣517萬元），但瑞士僅為8萬美元（約新台幣243萬元），價格幾乎腰斬，他強調，「這些國家的低價機制，正是台灣健保署比價壓價的依據來源，一旦這些低價消失，台灣現行機制也將失去籌碼」。

游庭皓分析，目前台灣藥品供應還存在所謂「藥價差」制度，醫療院所實際採購藥品時，常以低於健保支付價格的金額向藥商進貨，中間的差價成為院所經營的利潤來源之一，進一步影響他們選擇廠牌藥品的偏好，但當藥廠全球利潤遭壓縮，勢必回頭緊縮對低價市場的供應，導致部分藥品無藥可選，或僅剩高價新藥可談。

「最終結果是，藥價可能上漲、健保給付縮水、可選藥品變少，整體醫療體系也會因國際藥價壓力、健保財政限制與院所利潤壓縮，進入惡性循環！」游庭皓提醒，對台灣來說，不只要趕緊做健保財政改革，還要顧及醫療負荷能力，並擴大健保點值留住護理師，挑戰不小。

售價 川普 抗癌

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