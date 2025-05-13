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婦產科內診並無「性反應測試」 醫師：做好這一點自保

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
婦產科內診的時候，一定要有護理師在場陪同才能執行。本報資料照片
婦產科內診的時候，一定要有護理師在場陪同才能執行。本報資料照片

又見狼醫！一名黃姓婦產科住院醫師遭爆，2021年6月看診時，假借檢查名義指侵女病患，以「性反應測試」為由，把她帶到沒有護理師陪同的診間進行內診。女子覺察不對勁，拒絕後續檢查並報警提告，近日被台北地院依涉犯「對受照護之人利用機會性交罪」判刑3年，整起事件才東窗事發。

這起事件造成女性恐慌，尊重醫師的專業卻無法安心看診？木生婦幼診所婦產部醫師李汶芳表示，基於對個人隱私權的尊重，診間沒有監視器，尤其女性內診更不可錄影。因此，看診一定要有護理師、醫護人員在場，若婦產科醫師為男性，醫院更應遵循相關規定，要求護理師在場是患者基本的權利。

李汶芳指出，身為女性醫師，比較不易出現性騷擾糾紛，但她建議所有患者，看診時務必要有護理師陪同在側，一來可以避免糾紛，也讓病患放鬆。「如果有醫病糾紛，親自看見醫療事實行為的人都可以作為證人。」她說，這是對雙方的保障，同時保護彼此。

大林慈濟醫院婦產科醫師林俊宏表示，內診的時候，一定要有護理師在場陪同才能執行，避免造成雙方不必要的困擾與誤會。在進行內診前，醫師會先解說步驟、檢查程序，減少女性對內診的恐慌。若在檢查過程中有任何的不舒服，都可以請醫師暫停，或改以別的方式檢查。

林俊宏指出，一般在詢問病史後，才會根據病情決定是否進行內診。而內診會檢查陰道、子宮、卵巢、骨盆腔等部位，找出問題的發生原因。「如果患者有疼痛、出血症狀，除了放陰道鴨嘴、使用陰道超音波之外，確實需要把手指放到陰道裡，感覺結節組織是否有異狀。」他說。

林俊宏說，若是患者沒有性經驗、抗拒內診，婦產科醫師也可以透過腹部超音波檢查子宮、卵巢。他提醒，是否內診都可以討論，但是內診能更快找出不適的病因，在檢查前應做好心理建設，醫師也會幫患者做好防護，包括護理師陪同看診。

林俊宏強調，婦產科醫師會依病情決定是否內診，過程中絕不會詢問與性相關的私密問題，更沒有「性反應測試」這個項目，如果對於看婦產科還是有恐懼，可請親人或朋友一同就醫。

內診程序：

1.告知需要內診的原因，可考慮是否接受。

2.接受內診後，會有一名護理師陪同患者進入內診室；患者也可要求親友陪同。

3.護理師會協助醫師，並告知準備妥當。

4.護理師陪同在側，醫師進行內診。先觀察外陰部有無病變，再以擴陰器（俗稱鴨嘴）撐開陰道，進行陰道及子宮頸的觀察。如有需要，再將食指或中指伸入陰道內觸診。

患者 護理師 醫師

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