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黃金價格飆漲10倍 「佛要金裝」神佛金身業者很有感

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心順利佛具公司負責人黃維鎮妝佛數十年，這幾年對黃金價格飆漲特別有感。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心順利佛具公司負責人黃維鎮妝佛數十年，這幾年對黃金價格飆漲特別有感。記者簡慧珍／攝影

俗語說「佛要金裝，人要衣裝。」黃金價格連連上漲，貼金箔的妝佛「身價」反映原物料成本，結緣價跟著攀升一倍多，製作過程中掉落的金箔細屑也被珍惜地收集，送往金店煉製塊金留待壓成金箔使用。

黃金一年內漲價3成，今年4月22日曾一度高達約1萬3700元，這兩天每錢仍約1萬2300元。為神佛妝金身的資深師傅黃維鎮，經營順利佛具公司40多年，今表示黃金在最近幾年飆漲10倍，每尊神佛需要貼金箔數量不一，平均來講，結緣價提高一倍，加上工資後更高，若10年前一尊1萬元，現在要2萬多元。

黃維鎮說，黃金雖貴，妝佛業者都很有職業道德，該用多少金箔「一定要到夠」，表現出神佛身體和衣飾的美感，製作過程中掉落的金屑以前可能沒很在意，黃金價高之後，他的佛具廠員工都把金屑收集起來，拿到金店熔成小金塊。

他表示，傳統觀念認為「佛要金裝」，金身神佛看起來華貴尊嚴、有氣勢，衣飾和線條也較美觀，絕大多數仍要求神佛貼金箔，僅少數採用彩繪替代，金箔依黃金純度分為四個等級，價格不同，黃維鎮都向客戶說明他店裡採用最高級的1號，純度約97、98，貼製成金身，神佛「終生」閃閃發亮不褪色，有灰塵時稍加擦拭即可。

客戶 金價 黃金

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