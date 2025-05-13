觀光署跨接「去趣」推薦亮點旅遊路 再享租車住宿優惠

交通部觀光署指出，為便利旅客遊玩「台灣觀光100亮點」，自114年5月起與遊程規劃App「去趣」跨接，讓旅客透過App參考主打月縣市推薦之百大亮點旅遊路線及特色玩法，另與共享租車服務「iRent」合作，針對5月主打星「南投」推出時數折抵優惠活動，鼓勵遊客輕鬆暢遊日月潭、清境、溪頭、雙龍瀑布等南投百大亮點。

觀光署長周永暉表示，透過遊程規劃App，能即時參考用戶推薦之熱門景點、美食、住宿及遊程等大數據資料，來客製化安排專屬行程，並方便分享給同行旅伴或廣大網友，相較傳統建議遊程，更能依照自己的需求、喜好，來快速機動調整，並輕鬆發掘百大亮點及周邊精彩的食宿遊購，豐富旅遊體驗，提升出遊品質。

周永暉補充，觀光署鼓勵旅客利用公共運輸進行國內旅遊，積極推動「台灣好行」景點接駁公車、「台灣觀巴」套裝旅遊行程與包裝「Taiwan PASS」交通電子票券，惟考量部分景點路程較遠或有增加行程彈性之需求，就相當適合以公共運輸搭配共享租車服務，串聯旅程最後一哩路。

旅程規劃App「去趣」與共享租車服務「iRent」響應「台灣觀光100亮點」5月主打星南投，推出限定優惠活動。自即日起至114年5月31日期間，透過「去趣」預訂南投地區住宿，即可享有房價10%之和泰Points回饋，可用於兌換和泰集團旗下服務與商品；此外，遊客於iRent中彰投站點使用共享租車服務，輸入優惠碼「5月南投最對味」，即可領取 60分鐘汽車時數折抵券。善用旅程規劃App與共享租車服務，輕鬆安排南投亮點之旅，現在就出發。