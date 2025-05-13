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奇美醫院導入智慧藥櫃 領藥時間平均省30%

中央社／ 台南13日電

奇美醫院自2023年底導入智慧藥櫃系統，並整合小兒疫苗冷藏管理機制，經統計可使門診病人領藥時間縮短約30%，並減輕臨床醫事人力負擔，讓護理人員更專注於照護工作。

奇美醫院護理部門診護理長郭富美今天在院內衛教宣導會表示，在現今醫事人力資源短缺醫療環境，提升病人用藥安全、縮短病人等候時間，已成各大醫療院所重要挑戰，智慧藥櫃結合小兒疫苗冷藏管理機制，為門診給藥流程與疫苗保存品質設下新標準。

郭富美表示，「智慧藥櫃」具備遠端藥師審核及處方掃描核對功能，護理師透過簡易操作，即可讓系統自動提示並準確分配藥品，不僅大幅簡化藥品領用流程，更降低給藥錯誤風險，同時縮短病人等候時間。

她說，奇美醫院門診導入智慧藥櫃後，病人領藥時間平均縮短約30%，並有效減輕臨床醫事人力負擔，讓護理人員更專注於照護工作，提升整體醫療服務效能。

郭富美指出，以智慧藥櫃概念與小兒疫苗冷藏管理結合，可整合冷藏功能，並追蹤疫苗批號及效期，建立完整溫度記錄管理系統，取代多數以往須靠人力管理項目，有效防止疫苗失效或誤用，讓家長在帶孩童接種時更放心，未來並將持續擴大智慧醫療設備應用範圍。

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