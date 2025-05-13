外國米？混米？赴日旅遊米飯變難吃了！旅客曝續飯要加錢

日本是不少台灣民眾出國旅遊首選，除了日元便宜、景點好玩及食物好吃、東西好買，很多人念念不忘的日本米飯，特別香Q好吃。不少民眾都說，在台灣很少吃飯，到了日本天天吃飯，甚至吃炸豬排時忍不住再續一碗白飯。不過這一兩年，日米不但缺米，且米價飆漲，現在從美國、韓國、泰國、台灣等進口米，有民眾反映，最近到日本旅遊，在飯店、餐廳吃飯，覺得米飯不如之前那麼好吃了，且吃第二碗還要付錢，跟之前大不相同。

日本媒體報導，日本國內米價一年內暴漲逾九成到一倍，已經連漲十多周了，國產米不夠，超市限購，為解決這樣的困境，日本擴大引進外國米因應，從美國、澳洲、泰國和台灣等進口米，今年也首度自韓國進口稻米，以紓緩糧價壓力。

米價飆漲創新高，有超市販賣美國米與日本米混合的米；壽司、牛丼、咖哩飯等陸續漲價。有拉麵店以往白飯無限提供，現在改成要付錢，小碗到大碗要收50-200日元；有餐廳減少咖哩飯等的飯量，或原本免費續米飯不用錢，現在都要收錢了。

有旅客感嘆，之前到日本旅遊吃的都是日本國產米，非常好吃，但現在可能吃到的是日本米混其他國的米或是全部都是外國米，口感跟之前差了不少，似乎要吃到日本國產米愈來愈不容易了。而且現在多吃一點，例如再續米飯也要加錢，過去美好的日子不再。

但也有旅客對於進口米的品質和口感吃不出來，至於多吃飯要付錢，也沒辦法，因為米價上漲，店家總要想辦法撐下去，不想多付錢就只能少吃一點了。