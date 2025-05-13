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唐獎得主珍古德6月來台 睽違7年唯一公開演講

中央社／ 台北13日電

唐獎基金會今天表示，唐獎永續發展獎得主珍古德將於6月8日在台演講，這是珍古德睽違7年來台的唯一公開演講；唐獎生技醫藥獎得主霍斯特將參與7月亞洲生技大會的「唐獎講座」。

唐獎教育基金會今天發布新聞稿指出，唐獎於2012年12月成立，設立永續發展、生技醫藥、漢學、法治等4大獎項，每個獎項提供新台幣5000萬元獎金，其中包含1000萬元支持研究教育計畫，鼓勵投入探索21世紀人類與全球所需。

繼去年邀請第6屆唐獎得主來台參加「唐獎週」系列活動後，唐獎今天再公布近期重要活動，包括2020年唐獎永續發展獎得主珍古德博士6月8日將在台演講「透過行動點燃希望」；2024年唐獎生技醫藥獎得主延斯·祖爾·霍斯特將於7月23日亞洲生技大會的「唐獎講座」，解析GLP-1在糖尿病治療中的革命性突破。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，「透過行動點燃希望」是珍古德睽違7年來台唯一的公開演講，基金會也積極協助國際珍古德教育及保育協會，希望邀請更多民眾與珍古德一同保護環境、保育野生動物；此行也會邀請珍古德參訪唐獎基金會、在「榮耀桌」留下珍貴的簽名，與其他唐獎得主的簽名齊列，流芳百世。

唐獎生技醫藥獎得主霍斯特將於7月23日亞洲生技大會開幕日的「唐獎講座」進行分享，目前臨床上已有多種GLP-1藥物被用於治療第二型糖尿病和肥胖，造福全球數十億病患，相關新藥及更多適應症研發也蓬勃發展中，霍斯特將解析國際學術界研究與製藥業的最新進展。

另外，2022年唐獎漢學獎得主潔西卡．羅森（Jessica Rawson） 運用唐獎的1000萬元研究補助費與德國慕尼黑大學合作，執行5年的「歐亞大陸東土早期的群體流動與基礎設施」大型研究計畫，今年起連續兩年舉辦國際工作坊，邀全球相關領域歷史、考古學者共襄盛舉；研究成果將通過同儕審查並集結成冊，由重點學術出版社發行。

唐獎 珍古德 生技

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