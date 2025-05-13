1個月3起！司機丟包未成年乘客 Uber急回應：啟動調查

北市一名家長透過Uber送小孩上學，不料司機開到一半竟獅子大開口討500元小費，最後還將年僅13歲的妹妹丟包在路邊；另有家長指出，預約Uber載送2位女兒，司機送姊姊上學後，以更改行程導致後面預約延遲為由，將妹妹趕下車。這類情況近期頻傳，光5月就發生3起駕駛丟包未成年乘客事件，消費糾紛上升成為社會問題。

一名北市家長指出，透過Uber送小孩上學，不料司機開到一半不載，獅子大開口討500元小費才肯完成行程，擔心孩子安全，緊急答應支付小費，但司機仍在2分鐘後將13歲的女兒趕下車，孩子慌亂中拍下車輛照片，並打電話向母親求救；司機接單錢沒有表明無法完成行程，事後丟包小孩還拒絕溝通，被丟包的女雃只能無助的在松山區麥帥一橋下大哭。

還有家長於5月7日在臉書發文表示，過去一直都使用其他計程車平台叫車，首次預約Uber載送2個女兒上學，由於當天下雨，因此事先更改行程請司機先送妹妹去學校再送姊姊，沒想到司機沒按行程走，載送姊姊去上學後，就以後面行程延誤為由，把妹妹丟包在路邊，且司機也拒絕溝通，最後緊急再叫新的司機載送妹妹上學。

另外，也有民眾指出，某日大雨天，她與媽媽、兒子從醫院搭乘Uber回家，兒子才一個月大，但司機開車卻猛踩油門又急煞，一路就這樣踩停、踩停，讓她憂心行車安全，且這樣的開車方式也讓媽媽、兒子頭暈不舒服，向司機反映後，司機卻惱羞成怒批評「你們太公主了，下車」，就在大雨中把三人丟在路旁。

對此，Uber平台表示，很遺憾得知此不盡理想的乘車體驗，Uber和合作車隊致力於打造良好的乘車體驗；目前平台已協助退款並與合作車隊啟動調查，倘若駕駛有違反車隊守則的情形，車隊得停止該駕駛使用Uber App接受車隊派遣的機會。