十三行博物館鎮館之寶變身巧克力 報名論壇就能帶回家

十三行博物館與財團法人中華穀類食品工業技術研究所聯手，將鎮館之寶「人面陶罐」變身巧克力甜點；此外，2025新北市國際考古論壇5月22日即將登場，民眾報名或參加館方粉絲專頁「我為八里做一件事，永續改變看得見」活動，就能把巧克力打包回家。

中華穀類食品工業技術研究所有逾60年烘焙麵食教學歷史，歷時半年開發「考古甜心」人面陶罐巧克力，以3種巧克力疊砌出黑白雙色基底，並特選鐵觀音茶粉，佐以柚子果泥，交織出茶香回甘、果香沁爽的味覺層次，外觀精準復刻人面陶罐立體紋理，且生產全程由八里在地的中華穀類研究所執行製作，降低碳足跡。

而品嚐史前甜蜜滋味的同時，十三行博物館「2025新北市國際考古論壇」將在5月22日登場！邀請台日韓重量級學者共同參與，以考古視野中的競技與永續為主題，從永續開啟嶄新的考古研究視野。探討史前人類的海洋生活智慧、古代人類運動競技，以及繩文時代的勞動模式等議題。