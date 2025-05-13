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越南金枕頭榴槤重金屬鎘超標 逾4萬公斤退運或銷毀

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天公布邊境檢驗不合格品項，發現共3批來自越南的「鮮榴槤」重金屬含量超標，其中包含一批知名品種金枕頭。圖／取自食藥署官網
衛福部食藥署今天公布邊境檢驗不合格品項，發現共3批來自越南的「鮮榴槤」重金屬含量超標，其中包含一批知名品種金枕頭。圖／取自食藥署官網

每年4至6月是榴槤產季，東南亞國家除民眾熟知的泰國外，越南也盛產榴槤。不過，衛福部食藥署今天公布邊境檢驗不合格品項，發現共3批來自越南的「鮮榴槤」重金屬含量超標，其中包含一批知名品種金枕頭，三批總計約4萬3785公斤榴槤，依法必須退運或銷毀。另也檢出一批美國輸入的炸雞果粉，農藥環氧乙烷超標需退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，3批榴槤分別由為「至誠鮮果貿易有限公司」、「展騰企業社」、「兆勝貿易有限公司」自越南輸入，檢出重金屬鎘含量介於每公斤0.07毫克至0.18毫克之間，依「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於蔬菜及水果類，經去核、梗、冠、籽等非供食用之部位後適用限量為每公斤0.05毫克。

鄭維智說，將調整前述三家公司邊境抽驗比率，從現行的加強抽批，調整為逐批查驗，也就是100%檢驗重金屬鎘合格後，才可輸入。另，食藥署統計，去年11月5日5至今年5月5日間，受理越南報驗鮮榴槤批數313批，不合格批數共4批，不合格率1.3%，且違規原因均為重金屬鎘不合格。為此，食藥署今年4月1日，至6月12日，對越南邊境報驗鮮榴槤將採加強抽批，檢驗比率20%至50%。

食藥署另攔截一批由業者「香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司」從美國輸入的炸雞裹粉，檢出含農藥環氧乙烷每公斤1.4毫克。鄭維智解釋，環氧乙烷依法不得檢出，以檢測方法定量極限每公斤0.1毫克為法規值，這批炸雞裹粉必須在邊境退運或銷毀。食藥署將針對該公司在邊境遊一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。

香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司旗下經營多家餐廳，包括知名牛排館茹絲葵，來自日本的知名拉麵店凪（Nagi），以及美式料理餐廳Chili’s。

榴槤 超標 越南 食藥署

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