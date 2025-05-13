快訊

剴剴凌虐致死案 惡保母劉彩萱判無期徒刑、劉若琳判18年

Xperia 1 VII注入滿滿Sony技術！超神AI錄影、自動取景 隨便拍都是專業相機品質

國定假日多5天真的不行？黃崇仁一句話打臉全場：多放3、4天死不了人

2款台灣米製冠軍燴飯 小7、家樂福及愛買開賣

中央社／ 台北13日電

農業部農糧署去年舉辦首屆「台灣燴飯王爭霸戰」，選出2款由台灣米製作的冠軍燴飯即日起陸續上市，在全台7000多家7-ELEVEN門市及家樂福65家門市、愛買18家門市等通路銷售。

農業部農糧署上午舉行「台灣燴飯王冠軍」上市記者會。

農業部近幾年為復興台灣米食文化，陸續舉辦冠軍碗粿、冠軍炒飯、飯糰嘉年華，去年舉辦首屆「台灣燴飯王爭霸戰」，不同組別選出2款台灣米製作的冠軍燴飯，今天起陸續上市。

農業部次長胡忠一說，現代人生活忙碌，廚房變裝飾，外食成為日常，農糧署攜手知名超商「7-ELEVEN」與年銷破百萬顆米漢堡的「喜生食品」，結合首屆「台灣燴飯王爭霸戰」兩大冠軍得主，推出「田野番茄牛肉燴飯」與「極饗-客家小炒燴飯」，不但兼顧飽足與營養，口感豐富，加熱後就可吃，非常方便。

記者會現場展示的經典美味組冠軍「田野番茄牛肉燴飯」，是由台中特色旅店「璞樹文旅」監製，嚴選產銷履歷台稉9號米，以黃金比例混合國產蕎麥與糙米，經喜生食品工業股份有限公司專業冷凍炊飯技術製成，復熱後米粒Q彈、口感纖維豐富，搭配台灣在地新鮮番茄燴製的湯汁，入口即享米香、牛五花醇厚與番茄清甜交織的細膩層次。

「璞樹文旅」另監製經典沙茶豬肉燴飯與香草起司雞肉燴飯等系列商品，3款燴飯商品15日起於家樂65家門市，5月底起於愛買18家門市販售。

另一款今天起上市的創意飄香組冠軍「極饗-客家小炒燴飯」，由台中知名京滬料理名店「御饌臻品黎明店」監製，選用晶瑩剔透、Q彈有勁的台南11號產銷履歷米，將金勾蝦、蒜頭、辣椒熱油爆香，再拌入香烤魷魚、五花肉、炸豆干、西芹，堆疊出鮮香濃郁的燴料層次，燴料與米飯緊密交融，於全台7000多家7-ELEVEN門市銷售。

產銷履歷 農業部 農糧署

延伸閱讀

家樂福文化藝術季23日台南新營 宣傳會黃偉哲到場支持

免早起排隊！家樂福也推「鬆餅堡」 全台近40門市開賣 還可電話預訂

今日限定！愛買量販滿額9折 家樂福桂林店5月起設韓客專屬結帳檯

全聯、家樂福各有擁護者 網友曝4大差異：異國商品找這家

相關新聞

1個月3起！司機丟包未成年乘客 Uber急回應：啟動調查

北市一名家長透過Uber送小孩上學，不料司機開到一半竟獅子大開口討500元小費，最後還將年僅13歲的妹妹丟包在路邊；另有...

「台灣國病」蟬聯癌症5冠王！醫嘆1制度扯後腿 沒新血想加入

肺癌蟬聯台灣癌症5冠王，除了每年新增人數最多、最多人死亡，也是治療最花錢的癌症。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示...

婦產科住院醫師於台大急診性侵病患 林靜儀：啟動醫師懲戒委員會

2021年，台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師在急診值勤時，性侵前來就診的一名年輕女子，並藉口要做「性反應測試」對女子猥褻...

越南金枕頭榴槤重金屬鎘超標 逾4萬公斤退運或銷毀

每年4至6月是榴槤產季，東南亞國家除民眾熟知的泰國外，越南也盛產榴槤。不過，衛福部食藥署今天公布邊境檢驗不合格品項，發現...

台彩端午加碼！想提高中獎率和獎金？總經理公開秘訣

台灣彩券端午加碼活動來了，此次加碼金額4億元，3款人氣遊戲接力登場，台彩總經理謝志宏表示，台彩提供過去的統計資料，增加投...

台大醫性侵病人懲處前轉桃園看診？衛生局：已歇業

台大醫院2021年發生黃姓婦產科住院醫急診值勤，藉口要做性反應測試，性侵掛急診的年輕女子，女子不甘受辱提告，一審判決黃有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。