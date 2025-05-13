台彩端午加碼！想提高中獎率和獎金？總經理公開秘訣

台灣彩券端午加碼活動來了，此次加碼金額4億元，3款人氣遊戲接力登場，台彩總經理謝志宏表示，台彩提供過去的統計資料，增加投注者的中獎率和中獎金額各有祕訣。

台彩今年端午推出的3款人氣遊戲，首先是大樂透自5月20日起加開「100組100萬元」。緊接著賓果5月26日起「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金加碼14天；最後登場是39樂合彩6月9日起連續20期「二合」玩法，單注獎金提高至1,500元，加碼期數史上最長。

要如何提高中獎率或中獎金額？謝志宏表示，以賓果為例，電選4個號碼10期，投注金額1,000元，可提高中獎機率40倍；而電選1個號碼4倍10期，投注金額1,000元，中獎金額可從1,500元提高至6,000元。

迎接端午節買氣熱潮，台灣彩券公司總經理謝志宏指出，去年端午節期間加碼大樂透推出的每注100萬元獎項，共開出103注，平均每張中獎彩券購買金額達593.5元。其中以包牌方式中獎者占整體的20.4%，顯示部分民眾採取系統性投注策略，其中又以「7連碰」最為普遍，成為民眾追求中獎機率提升的熱門選擇。

至於百萬獎項的地區分布，去年端午新北市以16.5%的占比位居全台之冠，高雄市以15.5%緊追在後，台中市則以14.6%位居第三，顯示中南部與北部地區購買熱度均相當踴躍。

根據台彩統計，截至今年4月底止，全年公益彩券銷售金額達944.5億元，較去年同期成長12.8%，顯示民眾購買意願仍強。其中電腦型彩券銷售金額為342.8億元，年增率高達40.5%，成長幅度顯著，反映電腦型彩券在市場上的受歡迎程度；而刮刮樂銷售金額則為601.7億元，年增1.4%，維持穩定成長趨勢。

謝志宏表示，今年端午加碼活動仍將延續過去作法，預期將進一步推升彩券買氣，並估計加碼期間彩券銷售金額可望增加約16億元。