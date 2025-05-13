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雲林再添綠色典範！三好國際酒店榮獲銀級環保旅館認證

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六市三好國際酒店榮獲銀級環保旅館認證，成為雲林縣第二家銀級環保旅館，縣長張麗善前往祝賀。記者蔡維斌／攝影
斗六市三好國際酒店榮獲銀級環保旅館認證，成為雲林縣第二家銀級環保旅館，縣長張麗善前往祝賀。記者蔡維斌／攝影

繼劍湖山渡假飯店，雲林縣斗六市三好酒店也榮獲銀級環保旅館認證，成為雲林縣推動綠色旅遊的重要示範旅館，雲林縣長張麗善今天前往貼紅榜道賀，並強調雲林兩間頗具規模飯店均獲銀級環保飯店，將帶動更多產業綠色轉型，共創服務業環保新商機。

環保局長張喬維指出，環保旅館需經過第3方評估，以符合「旅館業」環保標章規格標準，查核範疇包括：企業環境管理、省水節能措施、污染防治設備、一次用產品減量與廢棄物減量、綠色採購等，且經審查通過，方可成為環保標章旅館，國內有44家獲銀級環保旅館，雲林就有兩家，殊屬不易，期待大家持續努力，朝綠色環保旅遊目標前進。

雲林縣長張麗善今天率同環保局及多位民代前往三好酒店貼紅榜祝賀，三好酒店董事長陳國周表示，感謝多年來全體員工致力於打造永續綠色旅館，包括節約用水、減少塑膠使用、推廣綠色採購及提升能源效率等，此次獲得銀級環保標章，給予最大肯定，未來會持續提升酒店品牌價值，展現環境保護承諾，朝金級環保旅館邁進。

張麗善表示，雲林縣推動「綠色轉型、永續共榮」理念，在環保局和業界共同努力下，繼劍湖山飯店之後，三好國際酒店再取得銀級環保標章旅館，展現雲林推動的淨零綠生活政策的最佳典範。

張麗善鼓勵更多企業申請環保標章認證，提供國人在響應綠生活和旅遊時，有更多選擇，雲林已有兩處旅宿業取得銀級環保標章認證，未來我將持續輔導，帶動更多產業綠色轉型，促進綠色經濟及環境效益，共創環保新商機。

斗六市三好國際酒店榮獲銀級環保旅館認證，成為雲林縣第二家銀級環保旅館，縣長張麗善前往祝賀。記者蔡維斌／攝影
斗六市三好國際酒店榮獲銀級環保旅館認證，成為雲林縣第二家銀級環保旅館，縣長張麗善前往祝賀。記者蔡維斌／攝影
斗六市三好國際酒店榮獲銀級環保旅館認證，成為雲林縣第二家銀級環保旅館，縣長張麗善前往祝賀。記者蔡維斌／攝影
斗六市三好國際酒店榮獲銀級環保旅館認證，成為雲林縣第二家銀級環保旅館，縣長張麗善前往祝賀。記者蔡維斌／攝影
斗六市三好國際酒店榮獲銀級環保旅館認證，成為雲林縣第二家銀級環保旅館，縣長張麗善前往祝賀。記者蔡維斌／攝影
斗六市三好國際酒店榮獲銀級環保旅館認證，成為雲林縣第二家銀級環保旅館，縣長張麗善前往祝賀。記者蔡維斌／攝影

綠色 酒店 雲林

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