台大醫性侵病人懲處前轉桃園看診？衛生局：已歇業

台大醫院2021年發生黃姓婦產科住院醫急診值勤，藉口要做性反應測試，性侵掛急診的年輕女子，女子不甘受辱提告，一審判決黃有期徒刑3年，消息傳出受社會關注。

網友日前指出，黃當年離開台大後，隔年加入桃園一家婦產科診所團隊，一直到最近判決出爐才離開。桃園市衛生局表示，接到輿情反映後已經前往該診所了解情況，診所資料和說明顯示黃姓醫師已經在昨天離職（衛生單位的用語為「辦理歇業」），至於醫師是否會接受懲處，因為當年事發地點在台北市，必須由台北市的醫師懲戒委員會決定，已經轉請台北市衛生局處理。

桃園市衛生局表示，依據過去各縣市政府處理的經驗，醫師如果有不當甚至違法的行為，醫師懲戒委員會在行政處分上有可能要求醫師接受「繼續教育」課程，情節嚴重者包括法院判決確定會做出吊銷執照的處分，但是這部分還要再送衛福部審定。桃園市在2020年也發生醫師性侵病人，當時醫師懲戒委員會就做出吊銷醫師牌照的處分，送衛福部審議也同意地方的處分。

據指出，黃姓醫師在台大還是婦產科住院醫師，利用在急診室值班，有年輕女子腹痛不舒服求診，急診部認為需要會婦產科醫師，於是請黃到場，沒想到黃竟以要做性反應測試為由，帶他到單獨的診間，也沒有請護理師陪同，和病人獨處時手指性侵得逞，還說沒有做到高潮會影響診斷結果，想要再「檢查測試」一次，女子察覺有異狀當場拒絕，黃深恐女子投訴提告，當時百般討好他，女子更堅決確信自己被侵犯，於是在男友陪同下提告。

全案經台北地院審理，依「趁機性交罪」判處黃有期徒刑3年。對網友爆料黃醫師在桃園某婦產科看診，衛生局表示該醫師已於昨日辦理歇業（離職），目前未於桃園市執業登記，全案轉回案發地台北市衛生局處理。衛生局已要求該診所針對該醫師的預約病人，妥適安排後續看診，以保障病人權益。