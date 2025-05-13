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婦產科住院醫師於台大急診性侵病患 林靜儀：啟動醫師懲戒委員會

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長林靜儀。聯合報系資料照片
衛福部次長林靜儀。聯合報系資料照片

2021年，台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師在急診值勤時，性侵前來就診的一名年輕女子，並藉口要做「性反應測試」對女子猥褻、指侵。全案經台北地院審理，法官認為黃男犯後毫無悔意，處3年徒刑，全案仍可上訴。黃姓醫師已遭台大記過離職，後任職於桃園某婦產科，昨天也已請辭。衛福部次長林靜儀於臉書發文指出，衛福部將發文請地方衛生局啟動醫師懲戒委員會。

依判決書，全案於2021年6月，黃男時任台大醫院婦產部第3年住院醫師，負責值勤急診，見來就診的女病患，竟謊稱要「性反應測試」，在無護理師陪同情況下，戴著手套搓揉女子陰蒂並指侵，之後還在照陰道超音波時要求「這次要做到高潮」，讓女子察覺有異拒絕、並委由男友幫忙報警。

林靜儀說，有關台大婦產科前住院醫師性侵判決確定案，依「醫師法」第25條第二款，「利用業務機會之犯罪行為，經判刑確定」，應「由醫師公會或主管機關移付懲戒」；依「醫師懲戒辦法」第2條第1項，醫師懲戒委員會，由直轄市、縣（市）主管機關設置之。

醫改會表示，面對性暴力應是零容忍，英、美等國建置供民眾查詢醫師經歷平台，從中可看到醫師資格、專業領域、背景、紀律處分紀錄，強化民眾自主把關。醫改會曾呼籲，應建立不良醫師的公開查詢平台，讓民眾可以查詢狼醫或因其他原因受懲戒、判決定讞的醫師名單，但衛福部對於「建置查詢平台」的承諾兌現了嗎？

衛福部長邱泰源今年一月承諾，將於三個月內完成研議，「公布醫師包括性騷在內等不良紀錄，讓民眾安心就醫」。當時衛福部醫事司劉越萍司長也回應，「現行早已經握有醫師名單，要不要公布都很快，但因須在法律之下討論，公布到什麼範圍，衛福部會在維護民眾就醫權利下，盡快完成。」如今已經進入5月，醫改會想問衛福部，承諾要兌現了嗎？

「狼醫也是由群體養大，需要社會監督改革。」醫改會指出，公開資訊除了顧及病人就醫權益，也是對受害者的一種尊重，避免船過水無痕，而濫用醫療權力的從業人員所處的環境，能不能即時遏止這類事件再發生，大家應一起關注相關平台建立的進度。

衛福部次長林靜儀於臉書發文指出，針對台大醫院一名黃姓前婦產科住院醫師性侵患者案件，醫事司將發文請地方衛生局啟動醫師懲戒委員會。圖／取自林靜儀臉書
衛福部次長林靜儀於臉書發文指出，針對台大醫院一名黃姓前婦產科住院醫師性侵患者案件，醫事司將發文請地方衛生局啟動醫師懲戒委員會。圖／取自林靜儀臉書

台大醫院 性侵 林靜儀 衛福部 醫師

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