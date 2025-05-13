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亞蔬展示番茄甜椒等蔬菜育種成果 5大創新計畫幫助農民

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「亞蔬-世界蔬菜中心」舉辦「蔬菜育種研究交流與田間觀摩會」，展示育種成果。記者周宗禎／攝影
「亞蔬-世界蔬菜中心」舉辦「蔬菜育種研究交流與田間觀摩會」，展示育種成果。記者周宗禎／攝影

「亞蔬-世界蔬菜中心」今舉辦「蔬菜育種研究交流與田間觀摩會」，發表辣椒與甜椒各9個自交系品系，果型多樣果色繽紛，並具抗病毒、疫病及炭疽病等特性。另展出3組細胞質雄不稔品系及雜交組合，呈現能幫助各國農民改善收成的育種技術多元發展成果。

這些抗病、耐熱的番茄與番椒品系，將開放台灣種苗業者申請使用，協助快速導入本土栽培體系，提升作物適應力與競爭力，並減少農藥依賴，促進環境友善與農民健康。

亞蔬善化總部以番椒與番茄為主題作物，邀集台灣農業試驗研究單位、大專院校及種苗業界專家與從業人員，共同交流、觀摩並分享最新的育種成果與應用趨勢。

活動引100多名各領域研究人員與業界代表、台灣農民參與。亞蔬表示，這不僅是技術交流場域，更展現亞蔬推動永續農業的承諾。

亞蔬表示，面對氣候變遷挑戰，具備耐熱與多重抗病性的蔬菜品種，成為全球農業關注焦點。亞蔬長年與農業部所屬研究單位合作，致力於開發適合臺灣栽培的高品質、高產量蔬菜品種。今年展示的番椒試驗田呈現育種技術多元發展的成果。

番椒育種助理研究員林世雯表示，亞蔬已育成多項具市場潛力的品種，包括「種亞二號」朝天椒、「興亞三號」與「興亞五號」大果彩椒、「種亞四號」耐成疽病辣椒等，並與台中、花蓮農改場合作，開發兼具抗病、耐熱與加工潛力的新一代辣椒品系，預計今年推出「花亞1號-友辛」與「花亞2號-友香」。

番茄則展示包含13種不同抗病基因組合的番茄材料與4個鮮食小果番茄雜交品系，展現亞蔬對育種實用性與市場潛力高度關注。並聚焦防治嚴重影響產量的番茄黃化捲葉病毒病。新品種將幫助許多東南亞國家提升收成、改善民眾營養。

育種研究人員許芸喆指出，已知番茄具備五個主要調控該病害的抗病基因，現行最有效的育種策略為「基因堆疊」技術，透過將多個抗病基因整合至同一品系中，提升整體抗病表現。

以色列育種專家艾碧溪說明適合以色列農民種植的蕃茄，他表示，當地較乾燥，品種與台灣不同，但氣候變遷挑戰也越來越大，新開發品種可以如同葡萄一樣一整串收成，不過亞蔬研究的品種，主要還是提供仍以戶外種植居多的開發中國家。

亞蔬今天也分享五項蔬菜創新計畫與未來契機，希望與各界攜手共創韌性農業：

1. 循環性低碳蔬菜生產農業生態研究

2. 加速惠及農民的蔬菜育種優化研究

3. 為植物、人類和地球健康提供永續作物保護

4. 建置多彩蔬菜數位平台，強化永續糧食及健康飲食體系

5. 生物多樣性共享平台：攜手開拓蔬菜種原，共創永續生計與氣候適應力。

新品種蕃茄可以像葡萄一樣整串採收。記者周宗禎／攝影
新品種蕃茄可以像葡萄一樣整串採收。記者周宗禎／攝影
新品種蕃茄可以像葡萄一樣整串採收。記者周宗禎／攝影
新品種蕃茄可以像葡萄一樣整串採收。記者周宗禎／攝影
「亞蔬-世界蔬菜中心」舉辦「蔬菜育種研究交流與田間觀摩會」，展示育種成果。記者周宗禎／攝影
「亞蔬-世界蔬菜中心」舉辦「蔬菜育種研究交流與田間觀摩會」，展示育種成果。記者周宗禎／攝影
「亞蔬-世界蔬菜中心」舉辦「蔬菜育種研究交流與田間觀摩會」，展示育種成果。記者周宗禎／攝影
「亞蔬-世界蔬菜中心」舉辦「蔬菜育種研究交流與田間觀摩會」，展示育種成果。記者周宗禎／攝影
「亞蔬-世界蔬菜中心」今舉辦「蔬菜育種研究交流與田間觀摩會」，呈現能幫助各國農民改善收成的育種技術多元發展成果。記者周宗禎／攝影
「亞蔬-世界蔬菜中心」今舉辦「蔬菜育種研究交流與田間觀摩會」，呈現能幫助各國農民改善收成的育種技術多元發展成果。記者周宗禎／攝影

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