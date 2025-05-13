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「台灣國病」蟬聯癌症5冠王！醫嘆1制度扯後腿 沒新血想加入

聯合新聞網／ 綜合報導
肺癌蟬聯台灣癌症5冠王，除了每年新增人數最多、最多人死亡，也是治療最花錢的癌症。示意圖/AI生成
肺癌蟬聯台灣癌症5冠王，除了每年新增人數最多、最多人死亡，也是治療最花錢的癌症。示意圖/AI生成

肺癌蟬聯台灣癌症5冠王，除了每年新增人數最多、最多人死亡，也是治療最花錢的癌症。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，台灣空氣汙染是造成肺癌的最大原因，也因為胸腔科健保給付差，讓新血也越來越不願意投入。

蘇一峰在臉書表示，肺癌再度蟬聯台灣癌症5冠王，包括「每年新增最多患者的癌症、最多人死亡的癌症、自費治療最花錢的癌症、健保最花錢的癌症、過去10年成長最快的癌症」。

蘇一峰進一步說明，空氣汙染是讓肺癌成為台灣國病的最大原因，但胸腔科醫師因過勞壓力大，加上健保給付差，導致越來越少新血願意加入。

貼文一出後，不少網友都表示「現在出門口罩都不敢拿下來，明明疫情已經結束很久了，唉」、「電力需求這麼高，真的不能再拒絕核電了」、「現在都不知道開窗通風到底對不對，外面吹進來的空氣常常臭到爆耶」、「車子、機車太多可能也有影響，各縣市的大眾交通工具都需要加緊建設才行」、「繼續發展燃煤發電，台灣人的肺真可憐」。

此外，也有部分網友回應「這幾年歐美國家平均壽命還有往上，但台灣卻開始下降，甚至比歐洲還低了」、「火力發電繼續燒，肺癌病人只會越來越多，難怪健保虧損只會一直增加」、「517核能全面停用，火力發電只能燒更多，空汙絕對會更嚴重」。

健保 核能 癌症 空氣汙染 肺癌 蘇一峰

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