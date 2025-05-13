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響應國際博物館日 屏縣王船文化館、屏菸518免費參觀

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
響應國際博物館日，屏菸1936文化基地5月18日免票優惠。圖／縣府提供
響應國際博物館日，屏菸1936文化基地5月18日免票優惠。圖／縣府提供

響應518國際博物館日，屏東縣王船文化館與屏菸5月18日當天免費參觀，17、18日王船文化館舉辦「博物館冒險王」活動，串聯縣內地方文化館推出上百場免費體驗活動與限定工作坊，鼓勵民眾走進文化場域，打造沉浸式文化體驗。

縣府文化處表示，屏菸1936文化基地的市集品牌「金葉俱樂部」移師東港，打造國際博物館日限定活動「博物館冒險王」；王船文化館與屏菸配合518博物館日當天免費參觀，王船文化館17日入館門票優惠價60元。

「博物館探險趣」及「博樂PLAYER手作坊」今年串連王船文化館、獅子鄉文物陳列館、潮州日式歷史建築文化園區、來義鄉原住民文物館、霧臺鄉魯凱族文物館、屏東縣客家文化中心、屏東戲曲故事館等，推出多元的手作體驗課程。

體驗內容包括東港傳統信仰彩繪面具；部落文化的太陽紋胸針、連杯、手紋鑰匙圈、手鍊串珠；客家文化的有機艾草香包；吸管及編織藝術；傳統戲曲的彩繪布袋戲偶等，帶民眾展開一場結合文化、冒險與趣味的探索之旅。

現場也有金葉小怪獸主題裝置拍照區，及結合街頭雜耍與聲音互動的「轉角博物館」演出，市集免費入場。17日晚上7點30分由波蘭薩克斯風手Sylwester Ostrowski與美國靈魂嗓音Dorrey Lin Lyles的跨國爵士樂團，舉辦爵士音樂會，當日將延長開放至晚間9點，活動詳情查詢「屏東縣王船文化館」官方網站及粉絲專頁，或至Instagram搜尋「kingboat.pt」。

518國際博物館日當天，屏東縣王船文化館開放免費入館。圖／縣府提供
518國際博物館日當天，屏東縣王船文化館開放免費入館。圖／縣府提供
屏東縣政府邀集地方文化館5月17、 18日於王船文化館舉辦「博物館冒險王」活動。圖／縣府提供
屏東縣政府邀集地方文化館5月17、 18日於王船文化館舉辦「博物館冒險王」活動。圖／縣府提供

博物館 屏東縣 王船

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