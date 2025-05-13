響應國際博物館日 屏縣王船文化館、屏菸518免費參觀

響應518國際博物館日，屏東縣王船文化館與屏菸5月18日當天免費參觀，17、18日王船文化館舉辦「博物館冒險王」活動，串聯縣內地方文化館推出上百場免費體驗活動與限定工作坊，鼓勵民眾走進文化場域，打造沉浸式文化體驗。

縣府文化處表示，屏菸1936文化基地的市集品牌「金葉俱樂部」移師東港，打造國際博物館日限定活動「博物館冒險王」；王船文化館與屏菸配合518博物館日當天免費參觀，王船文化館17日入館門票優惠價60元。

「博物館探險趣」及「博樂PLAYER手作坊」今年串連王船文化館、獅子鄉文物陳列館、潮州日式歷史建築文化園區、來義鄉原住民文物館、霧臺鄉魯凱族文物館、屏東縣客家文化中心、屏東戲曲故事館等，推出多元的手作體驗課程。

體驗內容包括東港傳統信仰彩繪面具；部落文化的太陽紋胸針、連杯、手紋鑰匙圈、手鍊串珠；客家文化的有機艾草香包；吸管及編織藝術；傳統戲曲的彩繪布袋戲偶等，帶民眾展開一場結合文化、冒險與趣味的探索之旅。