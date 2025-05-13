解救缺工 台東農改場研發紙穴盤移植裝置省人力
為提升紙穴盤移植效率並擴大其應用，農業部台東區農業改良場研發紙穴盤移植裝置，該裝置可附掛於不同車輛，每次可移植4行，除大幅提升作業效率外，人員可以採用乘坐方式操作，不需人力拉動，減少作業辛勞。該裝置已完成技術授權，業者正將原型機商品化。
台東場說，連續紙穴盤又稱蜂巢紙筒，平時為收縮狀態，育苗時將其展開，配合其工具組可快速播種育苗。其資材及作業方式在國外已行之有年，近年引進台灣的移植器有單行及雙行兩種型式，移植時以人工配合移植器拉動，即可將每個穴盤苗依固定間距拉直並移植至土壤中，可提升育苗及移植效率。
為精進紙穴盤移植效率，台東場研製紙穴盤移植裝置，該裝置由苗盤架及移植機構兩部分組成，苗盤架以可調上臂之四連桿組成，後方與移植機構結合，可將苗盤放置於上，由於使用四連桿結構可使後方移植機構依地形上下浮動，以適應地形起伏，另調節上臂可改變後方移機構之開溝犂角度，改變移植深度；移植機構可開溝、並導入紙穴盤，最後以覆土器將土壤覆蓋，完成移植。
另配合不同使用環境，移植裝置可以四個組合後，附掛於該場開發的小型電動車輛使用，也可附掛於小型曳引機使用，目前已將該技術測試於葉菜類甘藍、小白菜、龍葵及雜糧類小米、台灣藜、油芒等作物的移植作業，行距最小可達35公分，作業效率為每小時0.15公頃，相較於人工拖拉移植器，機械化移植能大幅節省時間與人力。
台東場表示，此技術已於2025年2月技術授權國內紙穴盤等資材的進口業者，目前正對製造細節優化生產，也將持續研發行距更小的移植裝置，以適用小葉菜類栽培。未來將新技術推廣使用，以提升作物種植效率，減輕農民辛勞，幫助緩解農民缺工問題。
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