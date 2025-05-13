航港局表揚優等引水人之傑出表現 提升引水服務品質

為表揚全國引水人於維護港口航行安全及提升引水服務品質方面之傑出表現，交通部航港局已於今(13)日舉辦「113年度優等引水人頒發獎狀儀式」，肯定各港引水人秉持專業精神、協助船舶安全進出港及積極配合推動航安政策所展現之貢獻。

航港局表示，受表揚的優等引水人均為服務於第一線專業人員，雖少為外界所見，其貢獻卻是港埠運作不可或缺的一環，除執行引航任務外，亦擔任港區單位間重要溝通橋樑，更積極協助強化引水作業安全之推動，包括配合引水監理制度變革精進、就船舶發生緊急情況協助引領其安全進出港等，並持續針對港區安全設施與整體作業流程提供專業建言，展現高度責任感與專業素養。

同時，為強化船舶進出港安全及引水安全，航港局已自113年2月起啟動強化引水安全改善專案，針對監督管考、進出港管理及基礎設施設備等3個面向擬定46項具體措施，迄今已完成23項(50%)，113年度港區內海事案件下降至42件，屬5年新低，顯示相關改善作為已初具成效；已於113年8月修訂引水人督導考核作業要點，新增由相關利害關係人組成考核審查小組，就考核重點之實績覈實給與加減分，並增修評分項目及比重。

已於113年12月18日發布修訂「引水人管理規則」，明確規範引水人於勤前、登輪、引航及離輪等各階段的操作程序；賦予航政機關在重大海事事故發生或有必要時，要求引水人辦事處檢討規約的權限；明定引水人無論在職或暫停執業期間，皆須接受訓練維持專業能力；新增勤前酒測、紀錄保存及抽測制度，強化酒精濃度管理；加強對引水人執業狀況的查核及年度考核；並具體列明違反「引水法」之事由及概括條款，以提升法規執行力與引航安全水準。

未來航港局持續辦理多項引水相關法規及管理制度強化作為，包括引水法修法、建立引水船規格及營運管理模式、研擬引水人疲勞管理與體檢制度、在職訓練機制，導入引水作業風險評估作業，期使引水服務能持續精進，符合國際趨勢與在地需求。

航港局強調，引水人是確保港口營運與船舶安全進出的關鍵角色，藉由公開表揚，有助提升其專業形象與社會認識，未來將持續推動引水監理管理制度優化，提升更安全優質的進出港作業。