今年彩券端午加碼大減1億元！不是台彩小氣 備償獎金水位須考量

台彩端午節加碼即將登場，今年3款款遊戲加碼總金額4億元，比去年加碼5億元還少了1億元之多，台彩表示，備償獎金是他們主要考慮因素之一，威力彩頭獎、大樂透頭獎分別保證2億元、1億元，頭彩獎金累積不到保證金額的，都要從備償獎金支出。

台彩總經理謝志宏今日宣布今年端午節電腦型彩券加碼活動，大樂透從5月20日起加開100組100萬元，加碼期間提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會；BINGO BINGO賓果賓果自5月26日起「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金加碼14天，其中「超級獎號」為上市以來首次加碼；39樂合彩則自6月9日起連續20期「二合」玩法單注獎金提高至1500元，加碼期數史上最長。

謝志宏表示，去年端午節加碼5億元獎金，業績增加15億至20億元，今年加碼4億元獎金，業績預期增加16億元，今年加碼獎金沒有去年多，且去年加碼的項目也比多，三星與四星都有；今年端午加碼也沒有威力彩，謝志宏說，威力彩頭獎已累摃22期，下一期15日開獎的威力彩頭獎獎金已上看5.7億元。

謝志宏解釋加碼比去年少的原因，「備償獎金的水位是我們要考慮的因素之一」，獎金內控有安全水位，電腦型彩券有8種遊戲，其中威力彩頭獎保證2億元，如果累積頭獎獎金不到2億元就開出，就得拿備償獎金補足。

台彩統計，今年1至4月台彩的電腦型及立即型彩券業績是944.5億元，較去年同期成長12.8％，其中電腦型342.8億元，立即型601.7億元，分別成長40.5％及1.4％。

謝志宏分析，電腦型彩券業績大幅成長主要是因為威力彩有多期累摃，當時頭獎累積到20億元之高，春節大樂透大紅包小紅包的加碼效應、頭獎累摃，還有賓果賓果遊戲春節加碼引爆的購買熱潮等。