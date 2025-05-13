快訊

國中妹搭Uber被「雨中丟包」！母心碎控司機：亂改行程還收500元小費

別哭！孫燕姿演唱會2.2萬張90秒賣光 釋票時間出爐

川普突拋「統一說」惹議 總統府：美中貿易談判無涉台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

今年彩券端午加碼大減1億元！不是台彩小氣 備償獎金水位須考量

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台彩今年端午電腦彩券加碼活動總獎金4億元，比去年的5億元還少了1億元，原因與備償獎金水位有關。記者陳儷方／攝影
台彩今年端午電腦彩券加碼活動總獎金4億元，比去年的5億元還少了1億元，原因與備償獎金水位有關。記者陳儷方／攝影

台彩端午節加碼即將登場，今年3款款遊戲加碼總金額4億元，比去年加碼5億元還少了1億元之多，台彩表示，備償獎金是他們主要考慮因素之一，威力彩頭獎、大樂透頭獎分別保證2億元、1億元，頭彩獎金累積不到保證金額的，都要從備償獎金支出。

台彩總經理謝志宏今日宣布今年端午節電腦型彩券加碼活動，大樂透從5月20日起加開100組100萬元，加碼期間提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會；BINGO BINGO賓果賓果自5月26日起「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金加碼14天，其中「超級獎號」為上市以來首次加碼；39樂合彩則自6月9日起連續20期「二合」玩法單注獎金提高至1500元，加碼期數史上最長。

謝志宏表示，去年端午節加碼5億元獎金，業績增加15億至20億元，今年加碼4億元獎金，業績預期增加16億元，今年加碼獎金沒有去年多，且去年加碼的項目也比多，三星與四星都有；今年端午加碼也沒有威力彩，謝志宏說，威力彩頭獎已累摃22期，下一期15日開獎的威力彩頭獎獎金已上看5.7億元。

謝志宏解釋加碼比去年少的原因，「備償獎金的水位是我們要考慮的因素之一」，獎金內控有安全水位，電腦型彩券有8種遊戲，其中威力彩頭獎保證2億元，如果累積頭獎獎金不到2億元就開出，就得拿備償獎金補足。

台彩統計，今年1至4月台彩的電腦型及立即型彩券業績是944.5億元，較去年同期成長12.8％，其中電腦型342.8億元，立即型601.7億元，分別成長40.5％及1.4％。

謝志宏分析，電腦型彩券業績大幅成長主要是因為威力彩有多期累摃，當時頭獎累積到20億元之高，春節大樂透大紅包小紅包的加碼效應、頭獎累摃，還有賓果賓果遊戲春節加碼引爆的購買熱潮等。

台彩 大樂透 威力彩 端午節

延伸閱讀

台彩端午節大樂透加開100組100萬元 賓果賓果也加碼

威力彩上看5.2億！4生肖有偏財運「財神正在等你」

快訊／51勞動節威力彩頭獎上看4.1億

失誤反成幸運！買彩券店員拿錯張 男子一刮竟中頭獎3240萬元

相關新聞

今年彩券端午加碼大減1億元！不是台彩小氣 備償獎金水位須考量

台彩端午節加碼即將登場，今年3款款遊戲加碼總金額4億元，比去年加碼5億元還少了1億元之多，台彩表示，備償獎金是他們主要考...

老店又少一家…苦茶之家總店休業 網不捨這款甜品回憶

位於台北市後火車站商圈老店「苦茶之家」長安總店，近期貼出休業公告，引發大批網友留言，網友嘆「喝了40幾年，謝謝苦茶之家」...

新冠就診增9978人 連續5周上升…11個月男嬰重症哮吼

第七波Omicron疫情持續升溫，疾管署發言人羅一鈞表示，新冠就診人次已經連續5周上升，今年升幅比去年快，預期在6月達到...

國中妹搭Uber被「雨中丟包」！母心碎控司機：亂改行程還收500元小費

許多人出行會叫Uber代步，不過有家長控訴，雨天委託Uber載女兒上學，司機卻半路拒載還討要500元小費，更惡劣的是拿到小費後，仍把女兒趕下車，害她在路邊無助大哭！ 綜合該家長臉書發文與《TVB

亞蔬展示番茄甜椒等蔬菜育種成果 5大創新計畫幫助農民

「亞蔬-世界蔬菜中心」今舉辦「蔬菜育種研究交流與田間觀摩會」，發表辣椒與甜椒各9個自交系品系，果型多樣果色繽紛，並具抗病...

58歲男劇烈頭痛緊急送醫 腦部動脈瘤不知破裂險要命

58歲的李先生日前在家中突感劇烈頭痛，家人立刻呼叫救護車到衛福部桃園醫院，經診斷確認為腦部動脈瘤破裂導致顱內出血，院方即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。