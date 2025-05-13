快訊

國中妹搭Uber被「雨中丟包」！母心碎控司機：亂改行程還收500元小費

別哭！孫燕姿演唱會2.2萬張90秒賣光 釋票時間出爐

川普突拋「統一說」惹議 總統府：美中貿易談判無涉台灣

中研講堂前進新北金山 揭開易經千年奧秘

中央社／ 台北13日電

易經占卜風行千年不衰，中研院今天表示，中研講堂將於28日前進新北金山高中，透過兩場科普演講，揭開易經千年奧秘以及分享地球科學的研究如何幫助防災應變。

中研院為了與民眾分享基礎科學研究成果，從2018年起在全台多個縣市舉辦科普演講，過去演講主題包含揭秘P3實驗室、分享第3種細胞分裂如何發現、帶領民眾探索「物競天擇」對生物多樣性影響。

中研院今天發布新聞稿指出，今年中研講堂將前進新北市金山高中，從人文哲學與地球科學的雙重視角，帶領民眾破解上天下地的密碼，一起探索未知。

中研院表示，這次將有兩場精彩的講座，第一場由中研院中國文哲研究所副研究員陳威瑨主講「面對『易經』占卜文化」，陳威瑨將穿越時空，揭開易經從古代智慧走進現代生活的千年奧秘，探討人類面對占卜的心理狀態，從哲學思想的角度提醒大家帶著更多理性和獨立思考運用占卜文化，讓易經成為正向的心靈指引，避免落入迷信與詐騙的陷阱。

第二場則是由中研院地球科學研究所副研究員黃信樺主講「地球健檢師之路：從地震、火山到能源轉型」。

中研院指出，黃信樺將化身「地球健檢師」為地球進行健康檢查，帶領大家深入地底，解碼地震波、聆聽火山的心跳，他也將分享地球科學的研究如何幫助防災應變。

中研院說，活動從16日起開放報名，名額有限，報名從速。

中研院 科學

延伸閱讀

「中研講堂」前進新北金山 跟著中研院一起算天算地

開明工商退場變身 高中職轉型長照機構新北首例

新北迎世壯運 觀旅局推4大景點優惠體驗

14周年限定！新北美術館化身藝術餐桌

相關新聞

今年彩券端午加碼大減1億元！不是台彩小氣 備償獎金水位須考量

台彩端午節加碼即將登場，今年3款款遊戲加碼總金額4億元，比去年加碼5億元還少了1億元之多，台彩表示，備償獎金是他們主要考...

老店又少一家…苦茶之家總店休業 網不捨這款甜品回憶

位於台北市後火車站商圈老店「苦茶之家」長安總店，近期貼出休業公告，引發大批網友留言，網友嘆「喝了40幾年，謝謝苦茶之家」...

新冠就診增9978人 連續5周上升…11個月男嬰重症哮吼

第七波Omicron疫情持續升溫，疾管署發言人羅一鈞表示，新冠就診人次已經連續5周上升，今年升幅比去年快，預期在6月達到...

國中妹搭Uber被「雨中丟包」！母心碎控司機：亂改行程還收500元小費

許多人出行會叫Uber代步，不過有家長控訴，雨天委託Uber載女兒上學，司機卻半路拒載還討要500元小費，更惡劣的是拿到小費後，仍把女兒趕下車，害她在路邊無助大哭！ 綜合該家長臉書發文與《TVB

亞蔬展示番茄甜椒等蔬菜育種成果 5大創新計畫幫助農民

「亞蔬-世界蔬菜中心」今舉辦「蔬菜育種研究交流與田間觀摩會」，發表辣椒與甜椒各9個自交系品系，果型多樣果色繽紛，並具抗病...

58歲男劇烈頭痛緊急送醫 腦部動脈瘤不知破裂險要命

58歲的李先生日前在家中突感劇烈頭痛，家人立刻呼叫救護車到衛福部桃園醫院，經診斷確認為腦部動脈瘤破裂導致顱內出血，院方即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。