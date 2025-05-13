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老店又少一家…苦茶之家總店休業 網不捨這款甜品回憶

老店又少一家…苦茶之家總店休業 網不捨這款甜品回憶

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
位於台北市後火車站商圈老店「苦茶之家」長安總店，近期貼出休業公告，引發大批網友留言，嘆「喝了40幾年，謝謝苦茶之家」。本報資料照片
位於台北市後火車站商圈老店「苦茶之家」長安總店，近期貼出休業公告，引發大批網友留言，嘆「喝了40幾年，謝謝苦茶之家」。本報資料照片

位於台北市後火車站商圈老店「苦茶之家」長安總店，近期貼出休業公告，引發大批網友留言，網友嘆「喝了40幾年，謝謝苦茶之家」，還有香港網友來留言「你是我第一次來台行程之一..滿滿回憶」；更有民眾不捨說「謝謝高中考試時『蜜芋頭』給我的鼓勵與回憶」。

許多老台北人熟悉的「苦茶之家」長安總店，近期在臉書粉專宣布：親愛的老顧客朋友們，感謝大家長久以來對苦茶之家的支持與陪伴。在這段經營的日子裡，我們有幸與每一位來店的客人相遇，聆聽你們的故事，分享一杯回甘的苦茶，一起走過許多日常的時光。

粉專說，經過長時間的思考與不捨，我們決定自114年5月正式休業。這並不是一個輕易的決定，但我們相信，每一段旅程都有它的終點，也是新的開始

粉專提到，苦茶的苦，是提醒我們生活的真實；它的甘，是人生細水長流的回報。我們希望這份精神，未來也能繼續陪伴大家，即使不再在原來的位置。謝謝你們曾經走進我們的小店，謝謝你們用行動支持我們的理念。願未來的日子裡，你我都能繼續好好生活，好好喝茶。期待有一天，我們能再度相見。

由於這家總店是許多老台北人逛後火車站必吃的傳統養生茶舖，看到休業公告，許多網友不捨留言，有網友說，「從小就是吃蜜芋頭、蓮子紅豆百合湯、木瓜牛奶、青草茶長大！有一天一定要再開喔！」還有網友嘆「我以後沒雪蛤喝了」，「沒有你的日子，我會想你的，桂花蓮子湯再見了...」。

北市 芋頭

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