新冠就診增9978人 連續5周上升…11個月男嬰重症哮吼

第七波Omicron疫情持續升溫，疾管署發言人羅一鈞表示，新冠就診人次已經連續5周上升，今年升幅比去年快，預期在6月達到高峰。另，上周重症確診病例中包含一名未滿1歲男童，曾收治加護病房治療。

國內新冠肺炎疫情上升，第19周（5月4日至5月10日）新冠門急診就診計9978人次，較前一周上升，但仍低於去年同期2萬3324人次。疫情中心副主任李佳琳說，上周新增34例新冠併發重症本土病例及6例死亡病例；今年新冠併發重症本土病例累計237例，其中43例死亡，以65歲以上及具慢性病史者為多，9成以上未接種本季新冠JN.1疫苗。

重症個案中包含一名年僅11個月大南部男嬰，防疫醫師林詠青說，該個案沒有特殊病史也沒有接種過新冠疫苗，今年5月初發燒，隔天到診所就醫認為是感冒，但返家休養後症狀沒有改善，並且有咳嗽、聲音沙啞、呼吸喘且費力等，因此3天後再度到診所就醫，此次被診斷為哮吼，建議轉到急診。

林詠青表示，男童在急診發現有低血氧，並且PCR確診為陽性，為哮吼、重症個案，收治加護病房治療，住院約一周後出院。疫調發現男嬰同住接觸者有輕微呼吸道症狀，並且有到診所就醫，但治療後已經痊癒，並且沒有檢驗。

截至今年5月11日，國內新冠JN.1疫苗累計接種209.9萬人次，全國接種率8.75%，65歲以上第1劑及第2劑為18.2%、0.33%。上周新冠JN.1疫苗接種1萬400人次，為兩個月以來單周最高，顯示疫苗打氣提升。

接種新冠JN.1疫苗是預防新冠中重症最有效的方法，由於國內疫情持續上升，呼籲滿6個月以上且尚未接種新冠 JN.1疫苗者別輕視疾病威脅，應儘速接種。此外，已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，以提升免疫保護力。

雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，民眾快篩陽性後，如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請務必立刻就醫。

此外，65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等具重症風險因子對象，為感染新冠後可能導致併發症之高風險對象，於快篩陽性後請儘速就醫，以利醫師及早診治並開立口服抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。