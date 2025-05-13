台彩端午加碼520登場 賓果賓果首次加碼超級獎號玩法

端午節5月底報到，台彩端午加碼520登場。台彩公司今日宣布114年端午加碼活動，大樂透、BINGO BINGO、39樂合彩等3款人氣遊戲接力登場，加碼總獎金高達4億元，台彩總經理謝志宏表示，端午節陽氣最盛，是開運招財的最佳節令，可把握端午佳節好時機，幸運「粽」大獎。

最受消費者喜愛的大樂透率先自5月20日起加開「100組100萬元」促銷獎項，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01～49號，每組開出6個號碼），即可獲得100萬元獎金，若同一組促銷獎號有2注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分；若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月4日為止。

台彩表示，即日起就可以購買端午加碼各期的大樂透，加碼期間同時獲得對中億元頭獎與百萬加碼獎金的雙重機會。

每五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，5月26日起連續14天獎金加碼，不僅「猜大小」、「猜單雙」的獎金倍數由6倍提高至7倍，今年的端午加碼還首度推出「超級獎號」玩法獎金加碼，這也是「超級獎號」玩法自99年上市後的首次加碼，單注獎金將從1200元提高至1500元，相當值得期待！

台彩表示，「超級獎號」玩法簡單趣味，只要購買「超級獎號」玩法的號碼對中「BINGO BINGO賓果賓果」當期開出的第20個獎號就中獎，民眾不妨趁加碼嘗鮮體驗。

周一至周六天天開獎的「39樂合彩」則接續由6月9日到7月1日連續20期「二合」玩法單注獎金從1125元提高至1500元，連續加碼20期也是「39樂合彩」史上最長的加碼期數。